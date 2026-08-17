Scatta il grado di siccità 1 per Gentilino e Montagnola
Nuove misure di risparmio per preservare la disponibilità di acqua potabile e garantirne l’utilizzo per le necessità prioritarie
COLLINA D'ORO - Il Comune di Collina d’Oro ha annunciato oggi il grado di siccità 1 per le Sezioni di Gentilino e Montagnola, escluso il Pian Scairolo. Il piano prevede misure di risparmio per preservare la disponibilità di acqua potabile, dando priorità agli usi essenziali e limitando quelli non prioritari.
La decisione arriva dopo che, nonostante gli inviti cantonali e comunali delle ultime settimane a un uso parsimonioso dell’acqua potabile, i consumi registrati non hanno evidenziato una riduzione sufficiente. La siccità continua inoltre a mettere sotto pressione le risorse idriche.
«Gli utilizzi connessi alla salute, all’igiene, alla sicurezza, alla produzione alimentare e ai servizi pubblici essenziali mantengono carattere prioritario» ha spiegato il Comune sottolineando però che, «il contributo di ciascuno è determinante per evitare un ulteriore inasprimento delle misure».
Le restrizioni per utenze private e pubbliche
Per entrambe le categorie di utenza, pubblica e privata, è vietato il lavaggio di veicoli, strade, piazzali, terrazze e tetti.
Per le utenze private è inoltre vietato riempire le piscine, mentre è consentito annaffiare alberi, arbusti, aiuole e orti. L’irrigazione dei prati è ammessa due volte alla settimana.
Per le utenze pubbliche sono consentiti l’irrigazione dei prati, l'innaffiamento di alberi, arbusti e aiuole e l’alimentazione delle fontane ornamentali dotate di ricircolo. Sono invece vietate le fontane a getto continuo. L’irrigazione dei campi e il riempimento delle piscine sono ammessi solo con autorizzazione.