La Fondazione Centro Studi Villa Negroni si associa alla SUPSI

La collaborazione tra SUPSI e CSVN, già consolidata negli anni, viene ora rafforzata dall’accordo di associazione. L’intesa prevede il coinvolgimento reciproco di docenti e collaboratori, la progettazione congiunta di nuove offerte formative - anche in ambiti emergenti come sostenibilità e intelligenza artificiale - e l’organizzazione di eventi comuni. L’obiettivo è offrire a professionisti e aziende del territorio una formazione ampia, coordinata e rispondente alle esigenze del mercato.

Entrambe le istituzioni manterranno piena autonomia giuridica, strategica, organizzativa e finanziaria. Tuttavia, l’accordo introduce un quadro strutturato di collaborazione sia a livello strategico che operativo. La gestione della partnership sarà affidata alla Direzione del CSVN e alla Direzione della Ricerca, della formazione continua, dello sviluppo e del trasferimento della conoscenza della SUPSI (RFCST).