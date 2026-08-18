Locarno, crocevia di diplomazia: il Segretario Mori rilancia il dialogo europeo

La visita segue quella del Segretario generale del Consiglio d’Europa Alain Berset per il centenario del Patto di Locarno. Il Consiglio d’Europa, fondato nel 1949 e distinto dall’Unione europea, riunisce 46 Stati e opera per la tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. La Svizzera ne fa parte dal 1963. Il Congresso rappresenta oltre 130.000 enti locali e regionali attraverso 612 funzionari eletti e ha il compito di rafforzare la democrazia e l’autonomia locale e regionale e il dialogo con i governi.

A Palazzo Marcacci Mori è stato ricevuto dalle autorità comunali, regionali e cantonali e ha firmato il libro d’oro della Città. Erano presenti, tra gli altri, la presidente del Gran Consiglio Daria Lepori, il presidente dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia Giacomo Garzoli, i sindaci di Minusio Renato Mondada, Losone Ivan Catarin e Brissago Veronica Marcacci Rossi e il vicedirettore esecutivo di Eurimages Enrico Vannucci.