Shirin Ebadi, l'ottava ospite di Endorfine

Il suo impegno instancabile per la democrazia e i diritti umani, soprattutto in favore di donne e bambini, le ha valso il Nobel, rendendola la prima donna musulmana ad aver ricevuto questo riconoscimento. Ma il premio ha avuto anche un prezzo: il regime iraniano ha risposto con sorveglianza e persecuzioni contro di lei e la sua famiglia, costringendola infine all’esilio. Da allora, Ebadi non ha mai smesso di battersi per la libertà, continuando la sua attività dall’estero e pubblicando libri come "Finché non saremo liberi. Iran, la mia lotta per i diritti umani", "La gabbia d’oro" e "Il mio Iran". Nel 2026 la rivista Time l'ha inserita tra le cento persone più influenti al mondo.

La presenza di Ebadi a Lugano assume un significato particolare dopo i drammatici eventi che hanno scosso l’Iran quest’anno: le proteste represse nel sangue e, il 28 febbraio, l’attacco su vasta scala di Israele e Stati Uniti che ha portato alla morte della Guida suprema Ali Khamenei e all’apertura di una nuova guerra regionale. Nonostante tutto, il regime è rimasto al potere, avviando una profonda metamorfosi della Repubblica islamica, con i pasdaran sempre più protagonisti. Il futuro dell’Iran resta avvolto da incertezze e interrogativi.