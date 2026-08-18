Laura Pasqualucci allo IOR per la ricerca sui linfomi maligni

Chi è la professoressa Pasqualucci

Laureata in Medicina all’Università di Perugia, dove ha successivamente svolto quattro anni di specializzazione in Ematologia, Laura Pasqualucci ha proseguito la propria formazione a Berlino e Boston. Dal 1997 svolge la sua attività alla Columbia University di New York, inizialmente nel gruppo di ricerca sulla genetica molecolare dei linfomi diretto dal Prof. Riccardo Dalla-Favera e successivamente alla guida del programma dedicato ai meccanismi genetici ed epigenetici della linfomagenesi. Autrice di oltre cento articoli scientifici originali pubblicati sulle principali riviste internazionali, è una delle ricercatrici di riferimento a livello mondiale nello studio dei meccanismi molecolari alla base dei linfomi. Nel giugno 2027 sarà inoltre tra i keynote speaker del congresso internazionale sui linfomi maligni di Lugano (ICML), organizzato dalla Fondazione IOR.

