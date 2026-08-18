Laura Pasqualucci allo IOR per la ricerca sui linfomi maligni
Da New York a Bellinzona. Lo IOR rafforza la ricerca oncologica con uno studio sulle alterazioni genetiche e molecolari
Da New York a Bellinzona. Lo IOR rafforza la ricerca oncologica con uno studio sulle alterazioni genetiche e molecolari
BELLINZONA - Dal 1° settembre, l'Istituto Oncologico di Ricerca (IOR) di Bellinzona ospiterà Laura Pasqualucci, scienziata di fama internazionale nel campo della biologia dei linfomi. Lo comunica l'USI, una delle due realtà a cui lo IOR è affiliato insieme a Bios+, associazione non profit che promuove, sostiene e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica dei suoi membri.
«La Prof.ssa Pasqualucci contribuirà a consolidare la ricerca di base dell’Istituto e a integrarla con i programmi già altamente competitivi nella ricerca traslazionale e clinica», commenta il Prof. Andrea Alimonti, Direttore dello IOR. «Questo reclutamento riflette la strategia dello IOR di investire nell'eccellenza scientifica lungo l’intero percorso della ricerca, dalla scoperta dei meccanismi biologici fino allo sviluppo di nuove terapie per i pazienti».
Secondo quanto comunicato dall'USI, il laboratorio si concentrerà sullo studio delle alterazioni genetiche e molecolari che portano allo sviluppo dei linfomi, con l'obiettivo di comprenderne meglio i meccanismi e individuare nuove vulnerabilità delle cellule tumorali.
«Ogni volta che entro nell’edificio di Bios+ percepisco un entusiasmo che mi fa guardare a questa nuova fase come a un passaggio di crescita di grande valore. Lasciare New York, dal punto di vista personale e affettivo, non sarà semplice, ma professionalmente questo trasferimento rappresenta per me l’inizio di una nuova sfida che non vedo l’ora di intraprendere», dichiara la professoressa.
Chi è la professoressa Pasqualucci
Laureata in Medicina all’Università di Perugia, dove ha successivamente svolto quattro anni di specializzazione in Ematologia, Laura Pasqualucci ha proseguito la propria formazione a Berlino e Boston. Dal 1997 svolge la sua attività alla Columbia University di New York, inizialmente nel gruppo di ricerca sulla genetica molecolare dei linfomi diretto dal Prof. Riccardo Dalla-Favera e successivamente alla guida del programma dedicato ai meccanismi genetici ed epigenetici della linfomagenesi. Autrice di oltre cento articoli scientifici originali pubblicati sulle principali riviste internazionali, è una delle ricercatrici di riferimento a livello mondiale nello studio dei meccanismi molecolari alla base dei linfomi. Nel giugno 2027 sarà inoltre tra i keynote speaker del congresso internazionale sui linfomi maligni di Lugano (ICML), organizzato dalla Fondazione IOR.