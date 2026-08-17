Cavallo precipita da un ponte

Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento dei pompieri di Baar e del corpo di supporto di Zugo (FFZ), dell'ispettore dei pompieri, di una veterinaria, del servizio di soccorso per grandi animali e della polizia di Zugo.

Per recuperare il cavallo, gli agenti hanno dovuto rimuovere completamente il ponte. L'animale è stato quindi recuperato dal servizio di soccorso per grandi animali con l'impiego di un elicottero e affidato alle cure della veterinaria.