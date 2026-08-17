Cavallo precipita da un ponte
L'animale, recuperato con l'elicottero, è stato affidato alle cure di una veterinaria dopo l'intervento dei soccorritori.
L'animale, recuperato con l'elicottero, è stato affidato alle cure di una veterinaria dopo l'intervento dei soccorritori.
BAAR - Un cavallo è finito in un fiume nel primo pomeriggio di ieri, domenica 16 agosto, nel comune di Baar (canton Zugo). I soccorritori sono intervenuti poco dopo le 13.15 sulla Höllstrasse.
Secondo quanto riferito dalla padrona, il cavallo le era sfuggito lungo uno stretto sentiero nel bosco, per poi superare un piccolo ponte e cadere nell'affluente. La donna è rimasta illesa.
Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento dei pompieri di Baar e del corpo di supporto di Zugo (FFZ), dell'ispettore dei pompieri, di una veterinaria, del servizio di soccorso per grandi animali e della polizia di Zugo.
Per recuperare il cavallo, gli agenti hanno dovuto rimuovere completamente il ponte. L'animale è stato quindi recuperato dal servizio di soccorso per grandi animali con l'impiego di un elicottero e affidato alle cure della veterinaria.
A causa della rimozione del ponte, il tratto di sentiero interessato è stato chiuso.