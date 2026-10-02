Dall'hashish ai lecca-lecca alla cocaina: arrestati 27 corrieri della droga

Tra i casi individuati figura quello di un passeggero in viaggio da São Paulo a Dublino. I collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), in stretta collaborazione con la polizia cantonale di Zurigo, hanno trovato nella sua valigia diversi lecca-lecca e altri alimenti contenenti complessivamente oltre un chilogrammo di cocaina.

Quindici dei corrieri sono arrivati a Zurigo da Bangkok, quattro da Tel Aviv e tre da São Paulo. Gli altri cinque provenivano rispettivamente da Hong Kong, Toronto, Phnom Penh, Barcellona e Johannesburg.