Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre

Anche le imprese straniere rientrano nell’ambito di applicazione se hanno una succursale in Svizzera, sono gestite qui o possiedono beni immobili in Svizzera. Contestualmente entrano in vigore nuovi obblighi di diligenza per determinate attività di consulenza, che riguardano tra gli altri avvocati e notai. Sono interessate in particolare società anonime, GmbH, cooperative e alcune società d’investimento e in accomandita.

2. Nuovi titoli nella formazione professionale superiore

Entra in vigore la legge riveduta sulla formazione professionale, che introduce i titoli «Professional Bachelor» e «Master». Inoltre, i corsi post-diploma presso le scuole specializzate diventano più flessibili, l’inglese viene ammesso come lingua d’esame e il termine «Höhere Fachschule» è ora protetto per legge.