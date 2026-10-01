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Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre

Tutte le nuove disposizioni e leggi che entrano in vigore a partire dal primo di questo mese.
Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre
20min/News-Scout
L’EES è un sistema elettronico di entrata e uscita che viene introdotto in tutti gli Stati Schengen. Sostituisce i precedenti controlli manuali dei passaporti con timbri d’ingresso e in futuro registrerà digitalmente quando e dove una cittadina o un cittadino di Paese terzo entra o esce.
di 20min.ch | Florian Osterwalder
Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre
Tutte le nuove disposizioni e leggi che entrano in vigore a partire dal primo di questo mese.

BERNA - Dal 1° ottobre in Svizzera entrano in vigore diverse nuove disposizioni e leggi. Tra queste figurano nuove regole in materia di riciclaggio di denaro, un accordo di libero scambio con il Kosovo e il controllo digitale delle frontiere negli aeroporti. Una panoramica delle cinque modifiche più importanti.

1. Registro di trasparenza contro il riciclaggio di denaro
Il 1° ottobre 2026 entreranno in vigore la Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione delle persone economicamente beneficiarie (TJPG) e il relativo regolamento (TJPV), come comunica la Confederazione in una nota. Le nuove disposizioni mirano a migliorare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il terrorismo.

Anche le imprese straniere rientrano nell’ambito di applicazione se hanno una succursale in Svizzera, sono gestite qui o possiedono beni immobili in Svizzera. Contestualmente entrano in vigore nuovi obblighi di diligenza per determinate attività di consulenza, che riguardano tra gli altri avvocati e notai. Sono interessate in particolare società anonime, GmbH, cooperative e alcune società d’investimento e in accomandita.

2. Nuovi titoli nella formazione professionale superiore
Entra in vigore la legge riveduta sulla formazione professionale, che introduce i titoli «Professional Bachelor» e «Master». Inoltre, i corsi post-diploma presso le scuole specializzate diventano più flessibili, l’inglese viene ammesso come lingua d’esame e il termine «Höhere Fachschule» è ora protetto per legge.

3. Controlli digitali alle frontiere negli aeroporti
Per i viaggiatori provenienti da Paesi extra-Schengen cambiano le procedure negli aeroporti svizzeri. Con il regolamento adattato sul sistema di entrata e uscita (EES), i controlli alle frontiere esterne Schengen saranno progressivamente digitalizzati, e in futuro per i cittadini di Paesi terzi verranno raccolti dati biometrici. In relazione a ciò, le autorità svizzere potranno utilizzare nuove segnalazioni di ricerca e informazioni nel Sistema d’informazione Schengen (SIS).

L’EES è un sistema elettronico di entrata e uscita che viene introdotto in tutti gli Stati Schengen. Sostituisce i precedenti controlli manuali dei passaporti con timbri d’ingresso e in futuro registrerà digitalmente quando e dove una cittadina o un cittadino di Paese terzo entra o esce.

4. Accordo di libero scambio con il Kosovo
L’accordo di libero scambio (ALS) tra gli Stati EFTA e il Kosovo aumenta la sicurezza giuridica e la prevedibilità per gli scambi economici bilaterali e migliora l’accesso delle merci e dei servizi svizzeri al mercato kosovaro. Per la totalità delle attuali esportazioni svizzere verso il Kosovo si applicherà l’esenzione dai dazi doganali, in parte con periodi transitori.

5. Nuova regolamentazione del limite di 30 km/h
Dal 1° ottobre 2026 entrano in vigore nuove modifiche regolamentari sul limite di 30 km/h. Esse risalgono alla «Mozione Schilliger», presentata quasi cinque anni fa. All’interno delle località, sulle strade orientate al traffico si applica in linea di principio il limite di 50 km/h, e non è più possibile introdurre il limite di 30 km/h su vasta scala nelle aree urbane. Se città e comuni vogliono introdurre il limite di 30 km/h su tali strade, dovranno ora dimostrare tramite una perizia che ciò non comporterà traffico deviato nelle strade dei quartieri.

Il Touring Club Schweiz (TCS) e l’Automobil Club Schweiz (ACS) accolgono con favore l’attuazione, come scrivono in un comunicato. Secondo le due associazioni, essa migliora il flusso del traffico e rafforza la gerarchia della rete stradale, a beneficio degli automobilisti, dei trasporti pubblici, delle e-bike veloci e delle organizzazioni di pronto intervento.

Criticano invece il fatto che i rivestimenti stradali a bassa rumorosità non siano stati prioritizzati nel regolamento. Questi sarebbero più efficaci della riduzione della velocità per abbattere il rumore.

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