Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega

Secondo una segnalazione giunta in redazione, nel corso della serata era scattato l'allarme per la scomparsa dell'uomo. La Polizia cantonale conferma che è stato successivamente ritrovato dopo una caduta di alcuni metri. Le circostanze dell'accaduto dovranno essere chiarite dall'inchiesta di polizia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Cantonale, i soccorritori del Servizio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA), i pompieri di Brissago e Locarno e un equipaggio della Rega. Il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale e, secondo una prima valutazione medica, ha riportato ferite di media gravità. Non sono stati comunicati né l'età né il domicilio dell'uomo.