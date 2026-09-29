Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega
È successo nella notte tra sabato e domenica scorsi durante la festa bavarese. L'uomo ha riportato ferite di media gravità.
BRISSAGO - Una notte decisamente movimentata a Brissago, dove tra sabato 26 e domenica 27 settembre un uomo, del quale si erano perse le tracce per alcune ore, è caduto per alcuni metri in via al Lago, riportando ferite di media gravità. L'episodio si è verificato mentre al bocciodromo era in corso la tradizionale festa bavarese Oktoberfest.
Secondo una segnalazione giunta in redazione, nel corso della serata era scattato l'allarme per la scomparsa dell'uomo. La Polizia cantonale conferma che è stato successivamente ritrovato dopo una caduta di alcuni metri. Le circostanze dell'accaduto dovranno essere chiarite dall'inchiesta di polizia.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Cantonale, i soccorritori del Servizio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA), i pompieri di Brissago e Locarno e un equipaggio della Rega. Il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale e, secondo una prima valutazione medica, ha riportato ferite di media gravità. Non sono stati comunicati né l'età né il domicilio dell'uomo.