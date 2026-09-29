Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo

Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, nell'affrontare una curva a sinistra l'uomo è uscito di strada terminando la sua corsa in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega. Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale. In base a una prima valutazione medica, ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.