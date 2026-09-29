AIROLO
Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo
Il 79enne è uscito di strada mentre viaggiava in direzione del Passo della Novena. L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale dalla Rega.
TiPress
Fonte Polizia cantonale
Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo
Il 79enne è uscito di strada mentre viaggiava in direzione del Passo della Novena. L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale dalla Rega.
AIROLO - Martedì poco dopo le 11, un motociclista svizzero di 79 anni, residente nel Canton Berna, è rimasto gravemente ferito dopo essere uscito di strada mentre percorreva Via Fontana in direzione del Passo della Novena, nel territorio comunale di Airolo.
Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, nell'affrontare una curva a sinistra l'uomo è uscito di strada terminando la sua corsa in una scarpata.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega. Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale. In base a una prima valutazione medica, ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.
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