L'infertilità è un problema (anche) ticinese: «Riguarda noi, i nostri figli e il futuro»

È il quattordicesimo anno consecutivo senza crescita naturale: l'ultimo saldo positivo risale al 2011. La natalità è scesa a 6,4 nati ogni mille abitanti (erano 13 nel 1954) e l'età media delle donne al primo figlio è salita a 32,6 anni. A Lugano, in dieci anni, le nascite sono calate del 30,1%.