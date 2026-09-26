Tante emozioni, tanti gol: il derby va all'Ambrì
Altra grande partita dei biancoblù, che con grande disciplina sono andati a vincere alla Cornèr Arena con il punteggio di 5-3. Lugano poco lucido e troppo approssimativo
Bianconeri ultimi in classifica (ma con due partite in meno di Kloten e Langnau).
Altra grande partita dei biancoblù, che con grande disciplina sono andati a vincere alla Cornèr Arena con il punteggio di 5-3. Lugano poco lucido e troppo approssimativo
Bianconeri ultimi in classifica (ma con due partite in meno di Kloten e Langnau).
LUGANO - Il primo attesissimo derby stagionale è andato all'Ambrì, capace - grazie a una prestazione gagliarda tutta cuore, grinta e soprattutto disciplina - di sbancare la Cornèr Arena con il punteggio di 5-3 al termine di una sfida divertente e ricca di capovolgimenti di fronte. Un altro tassello si aggiunge così all'ottimo inizio di stagione dei leventinesi, che non hanno dunque pagato le tossine del match di ieri contro i Lions, al cospetto di un Lugano che venerdì ha riposato. Prosegue invece l'andamento altalenante della formazione di Mitell in questo avvio di campionato.
Che dire della contesa della Cornèr Arena? I padroni di casa non hanno impiegato neppure due minuti per colpire con Alessio Bertaggia, abile a sfruttare un errore difensivo dell'HCAP. Il vantaggio dei locali ha però avuto vita breve... Giusto il tempo per lo scatenato Järventie (al quarto gol in due partite, il quinto in tre!) di pareggiare in powerplay, trovando un angolo "impossibile". 1-1 e derby subito lanciato...
Da un powerplay all'altro: al 7'31'' Thürkauf ha riportato avanti i suoi, trasformando in oro un gran passaggio di Shore nello slot. Un'altra superiorità numerica ha poi propiziato la quarta rete della serata, firmata da Tommaso De Luca con un bel polsino angolato.
Nella prima parte del periodo centrale è stato l'Ambrì a crearsi le occasioni migliori, in particolare con Järventie e Borradori. A colpire è stato però il Lugano, con una bella deviazione volante di Shore su conclusione di Zanetti. Il ping pong fra le due squadre è proseguito 37 secondi più tardi con Borradori che ha trovato il terzo pareggio della serata grazie a un passaggio smarcante e illuminante di Heed.
Fra il 35' e il 37' l'Ambrì ha poi colpito due volte, sfruttando la troppa leggerezza difensiva dei sottocenerini: prima con un inserimento di Joly e poi con una bella combinazione fra i fratelli Manix e Lukas Landry, con quest'ultimo a infilare il disco alle spalle di Schlegel. Un vantaggio meritato per quanto visto nel periodo centrale, durante il quale l'HCL si è visto davvero pochissimo dalle parti di Wüthrich.
Nel terzo tempo il complesso di Mitell ha provato a ricucire lo strappo, tentando di far valere la maggior freschezza dei suoi uomini. Heed e compagni si sono però difesi con tanta disciplina, portando a compimento la missione.
Con questi tre punti l'Ambrì ha difeso il secondo posto salendo a quota 11 punti in 6 partite. Dal canto suo, il Lugano è ultimo in classifica con 5 punti in 4 incontri.
Nelle altre partite di serata, lo Zurigo ha colto il sesto successo pieno stagionale su sei partite disputate battendo 3-2 il Kloten nel derby, il Rappi ha ottenuto due punti a Porrentruy imponendosi 5-4 all'overtime, il Davos ha sconfitto 4-2 il Losanna mentre il Friborgo ha messo ko il Langnau al supplementare con il punteggio di 4-3.
LUGANO - AMBRÌ 3-5 (2-2, 1-3, 0-0)
Reti: 1'56'' Bertaggia 1-0; 3'16'' Järventie (Schnarr, 5c4) 1-1; 7'31'' Thürkauf (Alatalo, 5c4) 2-1; 18'15'' De Luca (Wüthrich, 5c4) 2-2; 27'52'' Shore (Zanetti, Innala) 3-2; 28'29'' Borradori (Heed, Muggli) 3-3; 34'55'' Joly (Kodytek) 3-4; 36'44'' Lukas Landry (Manix Landry) 3-5.
Lugano: Schlegel; M.Müller, Thomson; B. Zanetti, Aebischer; J. Peltonen, Alatalo; Canonica, Sanford, Fazzini; Olsson, Thürkauf, Kupari; Lycksell, Shore, Innala; Bertaggia, Tanner, M.Zanetti; Peltonen A.
Ambrì: Wüthrich; Worge, Heed; Pezzullo, D. Wüthrich; I. Dotti, Z. Dotti; Häfliger; Järventie, Schnarr, De Luca; Müller, Kodytek, Joly; Borradori, Heim, Muggli; L. Landry, M. Landry, Bosson; Kostner.
Note: Cornèr Arena, 6'733 spettatori. Arbitri: Kaukokari, Lemelin; Stalder, Urfer.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|6
|18
|6
|0
|25
|13
|12
|2
|Ambrì
|6
|11
|4
|2
|22
|21
|1
|3
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|6
|9
|3
|3
|19
|22
|-3
|4
|Friborgo
|6
|8
|3
|3
|17
|17
|0
|5
|Ajoie
|6
|8
|3
|3
|19
|20
|-1
|6
|Zugo
|4
|7
|2
|2
|16
|10
|6
|7
|Bienne
|4
|7
|2
|2
|16
|10
|6
|8
|Berna
|4
|7
|2
|2
|14
|11
|3
|9
|Davos
|6
|7
|2
|4
|15
|19
|-4
|10
|Ginevra
|5
|6
|2
|3
|14
|18
|-4
|11
|Lausanne HC
|5
|6
|2
|3
|13
|17
|-4
|12
|Langnau
|6
|6
|2
|4
|19
|23
|-4
|13
|EHC Kloten
|6
|6
|2
|4
|15
|22
|-7
|14
|Lugano
|4
|5
|2
|2
|14
|15
|-1