Tante emozioni, tanti gol: il derby va all'Ambrì

Da un powerplay all'altro: al 7'31'' Thürkauf ha riportato avanti i suoi, trasformando in oro un gran passaggio di Shore nello slot. Un'altra superiorità numerica ha poi propiziato la quarta rete della serata, firmata da Tommaso De Luca con un bel polsino angolato.

Nella prima parte del periodo centrale è stato l'Ambrì a crearsi le occasioni migliori, in particolare con Järventie e Borradori. A colpire è stato però il Lugano, con una bella deviazione volante di Shore su conclusione di Zanetti. Il ping pong fra le due squadre è proseguito 37 secondi più tardi con Borradori che ha trovato il terzo pareggio della serata grazie a un passaggio smarcante e illuminante di Heed.