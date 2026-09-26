Vollering regina a Montréal, Reusser ai piedi del podio

Vollering ha attaccato a 38,5 chilometri dal traguardo, senza però riuscire a guadagnare più di 30 secondi. Katarzyna Niewiadoma-Phinney ed Elisa Longo Borghini sono riuscite a raggiungerla, mentre Marlen Reusser e Juliette Berthet sono rimaste a poca distanza. Nel finale l'olandese ha prima staccato Longo Borghini e poi battuto Niewiadoma-Phinney in volata.

Per la Svizzera è invece sfumato il bronzo: Marlen Reusser ha ceduto negli ultimi cento metri e ha chiuso ai piedi del podio. È la terza atleta elvetica a dover accontentarsi del quarto posto durante questa settimana iridata.