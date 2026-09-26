Cerca e trova immobili
Segnalaci
National League
LIVE
2P
Friborgo
1
Langnau
1
National League
National League
LIVE
2P
Davos
3
Lausanne HC
2
National League
National League
LIVE
2P
Lugano
3
Ambrì
5
National League
CICLISMO

Vollering regina a Montréal, Reusser ai piedi del podio

L’olandese ha conquistato il suo primo titolo mondiale al termine di una gara assolutamente folle. Ancora un quarto posto per la Svizzera.
Vollering regina a Montréal, Reusser ai piedi del podio
IMAGO/SW Pix
La mano sulla bocca, Demi Vollering lascia esplodere l’emozione dopo aver conquistato il suo primo titolo mondiale a Montréal.
di 20min.ch | Robin Carrel
Vollering regina a Montréal, Reusser ai piedi del podio
L’olandese ha conquistato il suo primo titolo mondiale al termine di una gara assolutamente folle. Ancora un quarto posto per la Svizzera.
SPORT: Risultati e classifiche

MONTREAL - Demi Vollering è la nuova campionessa del mondo. L'olandese ha conquistato in Québec il suo primo titolo iridato, aggiungendolo a un palmarès che comprende già due Tour de France, un Giro d'Italia e due Vuelta di Spagna.

Vollering ha attaccato a 38,5 chilometri dal traguardo, senza però riuscire a guadagnare più di 30 secondi. Katarzyna Niewiadoma-Phinney ed Elisa Longo Borghini sono riuscite a raggiungerla, mentre Marlen Reusser e Juliette Berthet sono rimaste a poca distanza. Nel finale l'olandese ha prima staccato Longo Borghini e poi battuto Niewiadoma-Phinney in volata.

Per la Svizzera è invece sfumato il bronzo: Marlen Reusser ha ceduto negli ultimi cento metri e ha chiuso ai piedi del podio. È la terza atleta elvetica a dover accontentarsi del quarto posto durante questa settimana iridata.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
ciclismodemi volleringquébec
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni
LIVE
FRIBURGO
2 gior
91
436

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni

La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
26
70

La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero

Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni
LIVE
LUGANESE
1 gior

Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall
LIVE
CANTONE/VALLESE
2 gior
3

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata
LIVE
CANTONE
2 gior
36
77

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”
LIVE
SVIZZERA
2 gior
55
71

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata
LIVE
CANTONE
2 gior
137

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata

Cade per 50 metri durante un'escursione: grave un 37enne
LIVE
VALLE VERZASCA
1 gior

Cade per 50 metri durante un'escursione: grave un 37enne

Cosa accade, dopo la fine delle cose?
LIVE
CANTONE
13 ore
36

Cosa accade, dopo la fine delle cose?

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta
LIVE
ZURIGO
1 gior
16

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta

Atterraggio con i serbatoi quasi vuoti: restavano solo nove minuti
LIVE
ITALIA/REGNO UNITO
1 gior
8
48

Atterraggio con i serbatoi quasi vuoti: restavano solo nove minuti

Certificati-Covid falsi, beccato anche Embolo
LIVE
NAZIONALE
1 gior
65
133

Certificati-Covid falsi, beccato anche Embolo

L'estate non è ancora finita, in Svizzera temperature fino a 30 gradi
LIVE
METEO
1 gior
2
48

L'estate non è ancora finita, in Svizzera temperature fino a 30 gradi

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate
LIVE
SVIZZERA
5 ore
25
81

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate

Zali addio, cosa si aspettano i ticinesi ora: il video
LIVE
CANTONE
13 ore

Zali addio, cosa si aspettano i ticinesi ora: il video

Auto di lusso nel mirino dei ladri
LIVE
CANTONE
2 gior
39
66

Auto di lusso nel mirino dei ladri

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»
LIVE
LUGANO
2 gior
32

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino
LIVE
CONFINE
8 ore
19
40

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino

Licenziato da Swisscom dopo 38 anni di lavoro: ecco come sarebbe andata
LIVE
FRIBURGO
1 gior
17

Licenziato da Swisscom dopo 38 anni di lavoro: ecco come sarebbe andata

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»
LIVE
GIUBIASCO
2 gior

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»

L'inverno energetico preoccupa: «Raccogliete un po' di legna»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
34
86

L'inverno energetico preoccupa: «Raccogliete un po' di legna»

Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza
LIVE
POLLEGIO
1 gior
9
18

Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
2 gior
4
36

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare
LIVE
CANTONE
2 gior
3
31

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare

Da 458 ronde sbucano quattro bivacchi al Ciani
LIVE
LUGANO
23 ore
3
31

Da 458 ronde sbucano quattro bivacchi al Ciani

Un buco nel guanto da moto gli costa l'esame: «È abuso di potere»
LIVE
VAUD
21 ore
34
93

Un buco nel guanto da moto gli costa l'esame: «È abuso di potere»

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
15

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi

Da due anni vivevano con il suo cadavere sul letto
LIVE
SPAGNA
1 gior
9

Da due anni vivevano con il suo cadavere sul letto

Arrestato il primogenito del Senatùr
LIVE
ITALIA
2 gior
13
31

Arrestato il primogenito del Senatùr

«I Moretti erano intimidatori»
LIVE
SVIZZERA / FRANCIA
2 gior
12
44

«I Moretti erano intimidatori»

Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato
LIVE
CONFINE
2 gior
24
50

Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale
LIVE
LUGANO
3 gior
43
102

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale

Bimbo ustionato da un giocattolo antistress: Coop li ritira dalla vendita
LIVE
SVIZZERA
1 gior
2
7

Bimbo ustionato da un giocattolo antistress: Coop li ritira dalla vendita

Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
31
66

Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?

Se indovini con quanta resina è stato fatto...vinci un tavolo da 20mila franchi
LIVE
CANTONE
1 gior
8
17

Se indovini con quanta resina è stato fatto...vinci un tavolo da 20mila franchi

Maxi richiamo VW: difetto allo sterzo per milioni di veicoli, oltre 52'000 in Svizzera
LIVE
UNIONE EUROPA
1 gior
8
34

Maxi richiamo VW: difetto allo sterzo per milioni di veicoli, oltre 52'000 in Svizzera

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi
LIVE
FRANCIA
3 gior

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi

Un nuovo presidente per Ticino Turismo
LIVE
CANTONE
2 gior
25

Un nuovo presidente per Ticino Turismo

Il tour d'addio di Rod Stewart fa tappa a Locarno
LIVE
LOCARNO
2 gior
29

Il tour d'addio di Rod Stewart fa tappa a Locarno

Povero cigno, voleva solo "scroccare un pass" al tram
LIVE
GINEVRA
1 gior
2
30

Povero cigno, voleva solo "scroccare un pass" al tram

Invade la corsia opposta e si scontra con un furgone
LIVE
BIASCA
2 gior
2
13

Invade la corsia opposta e si scontra con un furgone

Burrasca Ferrari
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
3 gior
11

Burrasca Ferrari

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker
LIVE
MENDRISIO
3 gior

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker

Arrivano a Fiuggi per il concorso di bellezza, ma non c'è nulla
LIVE
ITALIA
5 ore
22

Arrivano a Fiuggi per il concorso di bellezza, ma non c'è nulla

Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino
LIVE
CONFINE
2 gior
12
28

Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino

«La Polizia è più visibile? Ecco perché. I giovani con il coltello? Serve un lavoro di squadra»
LIVE
LUGANO
1 gior

«La Polizia è più visibile? Ecco perché. I giovani con il coltello? Serve un lavoro di squadra»

Notte violenta a Campione, due ticinesi alla sbarra
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
2 gior
5
14

Notte violenta a Campione, due ticinesi alla sbarra

ULTIME NOTIZIE SPORT
Dopo gli scandali, parola al campo - GUARDA LA PARTITA
LIVE
LIVE TV
NAZIONALE
31 min

Dopo gli scandali, parola al campo - GUARDA LA PARTITA

«Sarà difficile non piangere»
LIVE
CALCIO
3 ore
5

«Sarà difficile non piangere»

Russell resiste, Verstappen si deve accontentare. Grande rimonta di Antonelli
LIVE
FORMULA 1
6 ore

Russell resiste, Verstappen si deve accontentare. Grande rimonta di Antonelli

Ginevra invade la Nazionale: «Non so cosa stia succedendo»
LIVE
NAZIONALE
7 ore
7

Ginevra invade la Nazionale: «Non so cosa stia succedendo»

L'ex Juve e Inter Pablo Daniel Osvaldo ricoverato in terapia intensiva
LIVE
ARGENTINA
9 ore
1
4

L'ex Juve e Inter Pablo Daniel Osvaldo ricoverato in terapia intensiva

«Lugano incredibile, è probabilmente è la migliore città d'Europa»
LIVE
DERBY
13 ore
5
45

«Lugano incredibile, è probabilmente è la migliore città d'Europa»

L'Italia del Mancio (e di Romano) parte malissimo
LIVE
NATIONS LEAGUE
22 ore
38
84

L'Italia del Mancio (e di Romano) parte malissimo

Un grande Järventie non basta: Ambrì in ginocchio
LIVE
HCAP
22 ore
25
29

Un grande Järventie non basta: Ambrì in ginocchio

La Svizzera U21 illumina Lugano
LIVE
QUALIFICAZIONI EURO U21
23 ore
1
14

La Svizzera U21 illumina Lugano

La Nati scarica la responsabilità su Embolo
LIVE
NAZIONALE
1 gior
3
16

La Nati scarica la responsabilità su Embolo