George Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian

Il britannico della Mercedes - al suo ottavo successo in carriera - è rimasto in testa dall'inizio alla fine, facendo valere la pole position conquistata venerdì. Alle sue spalle si è piazzato Max Verstappen, capace di risalire dall'ottava posizione di partenza alla seconda. Sul gradino più basso del podio è invece salito l'altro pilota della Red Bull, Isack Hadjar.