George Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian
Il britannico della Mercedes ha approfittato della pole conquistata ieri per precedere le Red Bull di Verstappen e Hadjar. Quarto Leclerc
Con la vittoria di oggi Russell ha accorciato di 15 punti il divario in classifica da Antonelli, leader del Mondiale
Il britannico della Mercedes ha approfittato della pole conquistata ieri per precedere le Red Bull di Verstappen e Hadjar. Quarto Leclerc
Con la vittoria di oggi Russell ha accorciato di 15 punti il divario in classifica da Antonelli, leader del Mondiale
BAKU - È andato a George Russell il Gran Premio di Baku, corso insolitamente di sabato in quanto domani è il giorno in cui l'Azerbaigian celebra il Remembrance Day, la giornata dedicata alla memoria dei militari azeri caduti nel conflitto del Nagorno-Karabakh iniziato proprio il 27 settembre 2020.
Il britannico della Mercedes - al suo ottavo successo in carriera - è rimasto in testa dall'inizio alla fine, facendo valere la pole position conquistata venerdì. Alle sue spalle si è piazzato Max Verstappen, capace di risalire dall'ottava posizione di partenza alla seconda. Sul gradino più basso del podio è invece salito l'altro pilota della Red Bull, Isack Hadjar.
Ai piedi del podio Charles Leclerc, che ha chiuso davanti al leader della classifica Kimi Antonelli. L'italiano ha terminato la gara al quinto posto scattando dalla 16esima posizione dopo che nel Q1 delle qualifiche aveva danneggiato lo pneumatico e la sospensione anteriore sinistri, finendo immediatamente ai box. Sesta l'altra Rossa, quella guidata da Lewis Hamilton.
Ritirati, tra gli altri, Norris, le due Alpine (incidente causato da Colapinto) e Alonso.