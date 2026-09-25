Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza
Incidente poco dopo le 23 di giovedì, la donna alla guida del veicolo non ha riportato ferite
Incidente poco dopo le 23 di giovedì, la donna alla guida del veicolo non ha riportato ferite
POLLEGIO - Incidente nella notte a Pollegio, dove un’auto è uscita di strada su via San Gottardo, finendo contro i blocchi di granito e il lastricato della piazza.
L’episodio si è verificato poco dopo le 23. Alla guida del veicolo una donna che, per cause ancora da chiarire e al vaglio della Polizia cantonale, ha perso il controllo dell’auto all’altezza della piazza.
Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia cantonale per effettuare i rilievi e gestire il traffico. Presenti anche i Pompieri del Centro di Soccorso Cantonale di Biasca, intervenuti con il gruppo di picchetto per il recupero dell’olio disperso sulla carreggiata.
Fortunatamente, nell’incidente non si registrano feriti, ma solo danni materiali. Il Soccorso stradale ha provveduto alla rimozione del veicolo incidentato.