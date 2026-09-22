Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»

Il leghista ha innanzitutto tenuto a ribadire, in riferimento ai messaggi a lui inviati nel 2021 dalla 52enne morta a Melide, che «nelle mail che ho ricevuto non si parlava assolutamente di reati sessuali». E ha spiegato perché allora aveva scelto di non segnalare la questione. «In tutte le comunicazioni che ho ricevuto a inizio e a fine settembre era detto che già il Ministero pubblico se ne stava occupando. Quindi, a ben ragione, ho tolto le mani da ulteriori approfondimenti».