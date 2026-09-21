Caos-covid: Xhaka ammette di aver imbrogliato

La grande pressione mediatica - un caso Fischer-bis - ha spinto il capitano della Nati a non attendere indagini e processi: il giocatore ora al Sunderland ha ammesso quello che ha fatto assumendosi la propria responsabilità.

«Negli ultimi giorni si è parlato molto di una questione del mio passato - ha raccontato proprio il quasi 34enne - Sulla quale vorrei esprimermi personalmente. Riguardo alla vaccinazione contro il COVID-19, all'epoca ero molto incerto e nutrivo delle preoccupazioni. Avevo una profonda diffidenza nei confronti del vaccino ed ero coinvolto in uno stato di turbamento emotivo. Avevo paura e, invece di chiarire i miei dubbi e le mie preoccupazioni attraverso i canali previsti, mi sono procurato un certificato falso. Oggi capisco chiaramente che questa azione non è stata giusta. È stato un errore. Mi dispiace. Mi assumo la responsabilità di quella decisione, sono pronto ad affrontare il pieno chiarimento della questione e collaborerò pienamente con le autorità competenti».