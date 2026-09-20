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CICLISMO

Quarto successo di fila per Remco Evenepoel

Nella cronometro valida per i Mondiali il belga si è lasciato alle spalle Ganna e Seixas. Settimo Küng
Quarto successo di fila per Remco Evenepoel
Imago
di Fabrizio BerettaGiornalista
Quarto successo di fila per Remco Evenepoel
Nella cronometro valida per i Mondiali il belga si è lasciato alle spalle Ganna e Seixas. Settimo Küng
CALCIO: Risultati e classifiche

MONTREAL - I pronostici sono stati rispettati nella cronometro di Montréal, con Remco Evenepoel che ha confermato ancora una volta il suo dominio nella specialità. Il belga, abile a fermare il cronometro in 44'53''13, ha conquistato il titolo mondiale per la quarta volta consecutiva, centrando un risultato senza precedenti e aggiungendo un altro successo alla sua serie iridata. Anche Fabian Cancellara conta quattro ori nella specialità contro il tempo, ma il bernese non era riuscito a centrarli consecutivamente (2006, 2007, 2009, 2010).

Alle spalle di Evenepoel è giunto l'italiano Filippo Ganna, attardato di 57 secondi. L'azzurro è partito male, ma con il passare dei chilometri è riuscito a cambiare passo e a chiudere in crescendo, conquistando il secondo gradino del podio. Terzo posto e medaglia di bronzo per il giovane francese Paul Seixas (+ 1'13).

Settimo rango per l'elvetico Stefan Küng, giunto al traguardo con un ritardo di 1'44''.


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