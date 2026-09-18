«Non è stata una decisione contro la Svizzera»

«La mia decisione è stata presa. Desidero giocare per la Nazionale italiana», ha scritto Romano, ricordando di aver rispettato la scadenza fissata per le federazioni in vista delle prossime partite di Nations League. «I regolamenti richiedono una scelta e non lasciano margini di manovra. Posso solo sottolineare ancora una volta: la mia scelta non è una decisione contro la Svizzera, bensì una decisione a favore dell'Italia».

Nel suo messaggio, il centrocampista del Cagliari ha poi raccontato quanto sia stato significativo per lui l'interesse mostrato da due commissari tecnici. «Sono felice che, all'età di 20 anni, io abbia già suscitato l'interesse di due Nazionali maggiori». Romano ha ringraziato sia Mancini sia Yakin, presenti allo stadio per osservarlo, definendo un «grande onore» l'attenzione ricevuta.