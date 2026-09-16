«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate

«Hanno scavalcato la saracinesca, infranto i finestrini e sono così riusciti ad accedere alla cassetta delle chiavi», ha raccontato Tairi a 20 Minuten. I malviventi si sono quindi impossessati di un'Audi RSQ8 del valore di circa 100.000 franchi svizzeri e di una BMW M440i da 50.000 franchi.



Auto rubate lanciate contro la saracinesca

L'effrazione ha provocato ulteriori danni. Secondo Tairi, oltre alla porta del garage sono state danneggiate anche una Mercedes CLS63 e una Mercedes C63. «Poi hanno sfondato la saracinesca con l'auto», ha spiegato.

I presunti autori si sarebbero inoltre feriti durante il colpo. «C'era sangue ovunque, sul pavimento e sulle auto. Probabilmente si sono tagliati con i vetri», ha raccontato il proprietario.