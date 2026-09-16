Si sgombera la roccia sulla strada del Maloja

L’Ufficio tecnico ha programmato uno sgombero manuale della roccia nelle zone a rischio. Durante la rimozione dei blocchi più grandi, esiste la possibilità che alcuni sassi raggiungano la carreggiata, rendendo necessario interrompere il traffico per motivi di sicurezza.

La strada sarà chiusa dalle 8.15 alle 12 e dalle 13.15 alle 17. Il venerdì la chiusura è prevista solo al mattino, dalle 8.15 alle 12. Come detto, il transito sarà consentito nei primi 15 minuti di ogni ora, seguiti da circa 45 minuti di lavori. I trasporti pubblici seguiranno l’orario consueto ma saranno deviati via Sils Maria; lo stesso percorso alternativo sarà utilizzato dalla mobilità lenta. Il passaggio dei mezzi di soccorso sarà sempre garantito: in caso di emergenza, la strada potrà essere riaperta rapidamente.