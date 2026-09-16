Si sgombera la roccia sulla strada del Maloja
Gli interventi sono previsti per più giorni, a partire dalla prossima settimana
Gli interventi sono previsti per più giorni, a partire dalla prossima settimana
SILS BASELGIA - Dal 23 al 25 settembre e dal 29 settembre al 1° ottobre la strada del Maloja, nel tratto tra Sils-Föglias e Plaun da Lej, sarà interessata da lavori di sgombero della roccia a Sils Baselgia. Per garantire la sicurezza, la strada rimarrà temporaneamente chiusa durante le operazioni, con aperture al traffico consentite solo nei primi 15 minuti di ogni ora.
La zona è particolarmente esposta a rischi naturali, come valanghe in inverno e cadute di massi o colate detritiche durante l’estate. L’ultimo episodio risale al 14 giugno 2026, quando diversi blocchi di roccia si sono staccati nei pressi di Sils Baselgia, finendo sulla strada cantonale. In quell’occasione l’area è stata messa in sicurezza e la circolazione è stata ripristinata, ma restano due settori con sassi pericolanti che necessitano di ulteriori interventi.
L’Ufficio tecnico ha programmato uno sgombero manuale della roccia nelle zone a rischio. Durante la rimozione dei blocchi più grandi, esiste la possibilità che alcuni sassi raggiungano la carreggiata, rendendo necessario interrompere il traffico per motivi di sicurezza.
La strada sarà chiusa dalle 8.15 alle 12 e dalle 13.15 alle 17. Il venerdì la chiusura è prevista solo al mattino, dalle 8.15 alle 12. Come detto, il transito sarà consentito nei primi 15 minuti di ogni ora, seguiti da circa 45 minuti di lavori. I trasporti pubblici seguiranno l’orario consueto ma saranno deviati via Sils Maria; lo stesso percorso alternativo sarà utilizzato dalla mobilità lenta. Il passaggio dei mezzi di soccorso sarà sempre garantito: in caso di emergenza, la strada potrà essere riaperta rapidamente.
La sicurezza di lavoratori e utenti resta la priorità assoluta. Considerate le condizioni difficili e il rischio di caduta massi, il programma potrebbe subire variazioni. In caso di maltempo, sono previste date di riserva dal 6 all’8 ottobre e dal 13 al 15 ottobre.