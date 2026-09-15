«C’è chi decide di morire un mese dopo la diagnosi, e chi aspetta troppo e perde il treno»

Scegliere di morire, quando si sta ancora bene

«In questi casi il decesso deve avvenire quando la persona sta ancora abbastanza bene. È proprio qui che sta la maggiore difficoltà», sottolinea. «Vediamo quindi due categorie di persone: quelli che ricevono la diagnosi e un mese dopo scelgono già di morire, perché non vogliono correre nessun rischio, e quelli che aspettano fino all’ultimo o magari oltre l’ultimo».

Tergiversare oltremisura, in sostanza, significa non avere più accesso al suicidio assistito. «Ho seguito diverse persone che hanno aspettato troppo e hanno perso il treno. Non abbiamo più potuto accompagnarle, perché non c’era più la capacità di intendere e volere», precisa Streit.