Treno deragliato: «È stato un sabotaggio»
Il troncone di rotaia, del peso di almeno 250 chili, «non è arrivato per caso sui binari»
Il troncone di rotaia, del peso di almeno 250 chili, «non è arrivato per caso sui binari»
PARIGI - Uno schianto, il convoglio impazzito, i finestrini che andavano in frantumi e il panico a bordo per 186 passeggeri: il treno che - in Normandia - viaggia da Caen a Rouen, ha deragliato venerdì sera, un incidente spaventoso che poteva avere conseguenze tragiche.
La pista del sabotaggio
L'incidente, avvenuto all'altezza del comune di Cléon, ha provocato il ferimento di 44 persone. Una ragazza di 18 anni, l'unica ferita in modo grave e trasportata subito in elicottero all'ospedale, non è in pericolo di vita. Quasi tutti i passeggeri sono stati medicati e dimessi in giornata, in ospedale ne restano cinque.
La polizia indaga e quasi subito si è scelta la pista del sabotaggio, anche perché le circostanze erano chiare ed evidenti: un pezzo di binario lungo qualche metro è stato messo sui binari ed è stato investito dal treno che viaggiava a 140 km orari. Gli inquirenti - mentre la procura fa sapere che per avere i primi risultati delle indagini sarà necessario del tempo - esamineranno anche la scatola nera del treno, dopo aver avuto i test - tutti negativi - di alcol e stupefacenti sul conducente, ha detto il procuratore di Rouen, Sébastien Gallois.
Il conducente, ferito e sotto shock, ha confermato che la motrice che stava guidando ha investito il grosso pezzo di metallo. Che un'ora prima, al passaggio del convoglio precedente, non c'era.
In Francia, la polizia torna a mettersi sulle tracce di sabotatori delle ferrovie, un tipo di criminalità che il Paese ha conosciuto in passato, e a diverse riprese. L'ultima, in piena stagione olimpica per i Giochi di Parigi 2024, quando diversi attentati su tutta la rete furono attribuiti - senza grandi risultati nelle indagini - a gruppi di contestatori delle Olimpiadi, appartenenti a formazioni di «antagonisti» della gauche più estrema.
«Un'azione criminale»
Già in mattinata, il presidente della Regione Normandia, Hervé Morin, aveva lasciato intendere che «l'ipotesi più probabile è un atto che non è soltanto di sabotaggio, ma che si può definire semplicemente un'azione criminale. La motrice si è capovolta, questo significa che la parte che andava in direzione di Caen si è ritrovata rivolta verso Rouen talmente è stato violento l'impatto».
Morin ha aggiunto che il troncone di rotaia, «stimato fra i 250 e i 300 chili», «non è arrivato per caso sui binari, visto che un treno è passato da quel punto un'ora prima e che nel frattempo non ci sono stati lavori» da quelle parti. Dunque, si cerca in direzione di chi potrebbe aver avuto l'obiettivo di creare un così grave incidente e abbia avuto anche i mezzi e l'organizzazione per spostare un ostacolo così pesante.
Sui social, in moltissimi hanno rilanciato le foto postate - probabilmente da qualche passeggero - della rotaia metallica posata sui binari. Ancora più numerose le foto del treno regionale che ha subito l'impatto mentre viaggiava fra Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin. Si vedono un vagone ribaltato con un fianco a terra, altri due deragliati.