Treno deragliato: «È stato un sabotaggio»

La polizia indaga e quasi subito si è scelta la pista del sabotaggio, anche perché le circostanze erano chiare ed evidenti: un pezzo di binario lungo qualche metro è stato messo sui binari ed è stato investito dal treno che viaggiava a 140 km orari. Gli inquirenti - mentre la procura fa sapere che per avere i primi risultati delle indagini sarà necessario del tempo - esamineranno anche la scatola nera del treno, dopo aver avuto i test - tutti negativi - di alcol e stupefacenti sul conducente, ha detto il procuratore di Rouen, Sébastien Gallois.

Il conducente, ferito e sotto shock, ha confermato che la motrice che stava guidando ha investito il grosso pezzo di metallo. Che un'ora prima, al passaggio del convoglio precedente, non c'era.