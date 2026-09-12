Giudice ordina la rimozione del video del presidente con i cadaveri

BOGOTÀ - Il governo colombiano ha rimosso dai social i video che mostrano il presidente Abelardo de la Espriella mentre cammina tra i cadaveri di presunti criminali uccisi dalle forze di sicurezza, dopo un'ordinanza giudiziaria. Una giudice aveva disposto martedì l'oscuramento temporaneo dei filmati, pubblicati il 2 e il 4 settembre dall'account della Presidenza sulle piattaforme del gruppo Meta.