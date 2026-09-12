Giudice ordina la rimozione del video del presidente con i cadaveri
L'istituto forense nazionale aveva criticato la diffusione delle immagini, definendola una violazione della dignità umana.
BOGOTÀ - Il governo colombiano ha rimosso dai social i video che mostrano il presidente Abelardo de la Espriella mentre cammina tra i cadaveri di presunti criminali uccisi dalle forze di sicurezza, dopo un'ordinanza giudiziaria. Una giudice aveva disposto martedì l'oscuramento temporaneo dei filmati, pubblicati il 2 e il 4 settembre dall'account della Presidenza sulle piattaforme del gruppo Meta.
La misura resterà in vigore fino alla decisione sulla possibile rimozione definitiva dei contenuti, considerati violenti. I filmati sono stati successivamente rimossi anche da X, dove uno era stato fissato sul profilo personale del presidente. L'istituto forense nazionale aveva criticato la diffusione delle immagini, definendola una violazione della dignità umana.
De la Espriella, in carica da poco più di un mese, ha intensificato le operazioni contro i gruppi armati, con il sostegno degli Stati Uniti.
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