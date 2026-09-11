Centro Ovale, avviso di fallimento
La procedura comparsa ieri sul Foglio Ufficiale riguarda la società anonima che fino a poche settimane deteneva la proprietà della struttura. Il cui futuro continua ad essere incerto
CHIASSO - Un nuovo colpo di scena vede come protagonista il Centro Ovale di Chiasso. O, meglio, la società anonima che fino a poche settimane fa ne deteneva la proprietà. Centro Ovale 1 SA - riferisce oggi il CdT, è infatti stata dichiarata in fallimento il 9 settembre 2026. L’avviso provvisorio di apertura della procedura è comparso ieri sul Foglio Ufficiale.
Si tratta della stessa società che, lo scorso agosto, aveva ceduto la proprietà dell’immobile a un’altra SA. La nuova società proprietaria è stata costituita il 30 giugno 2026, ma al momento non è chiaro quali siano i suoi progetti per la struttura.
Il fallimento della precedente proprietaria aggiunge quindi un ulteriore elemento di incertezza attorno a un immobile vuoto da anni e al centro di diversi tentativi di rilancio.
Il progetto più recente prevedeva la trasformazione del Centro Ovale in Ellipticum, un centro dedicato all’intrattenimento digitale. I tempi annunciati inizialmente, tuttavia, non sono stati rispettati. Nel giugno 2025 era stata indicata come obiettivo l’apertura durante le festività natalizie, ma successivamente erano emerse difficoltà che avevano rallentato l’avanzamento dei lavori.
Resta ora da capire quale direzione intenda prendere la nuova proprietà: se proseguire il progetto Ellipticum oppure imprimere una svolta completamente diversa al futuro dell’ex Centro Ovale.
Nell’avviso relativo al fallimento viene inoltre precisato che i debitori della società fallita non possono più effettuare pagamenti a suo favore, con il rischio, in caso contrario, di essere chiamati a pagare nuovamente gli importi dovuti.