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Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni
Disagi sulla tratta Giubiasco-Locarno per alcune linee.
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Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni
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Disagi sulla tratta Giubiasco-Locarno per alcune linee.
Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni
Disagi sulla tratta Giubiasco-Locarno per alcune linee.
LOCARNO - Disagi sulla tratta Giubiasco-Locarno, dove un guasto tecnico all’impianto ferroviario sta causando problemi alla circolazione delle linee IR26, RE80 e S20.
Le conseguenze vanno dai ritardi alla soppressione di alcune corse. Al momento, la maggior parte dei collegamenti registra ritardi variabili, generalmente compresi tra 5 e 20 minuti.
Non è ancora possibile stabilire quanto a lungo si protrarranno i disagi.
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