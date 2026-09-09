A Mondo al Parco il progetto per le donne, tra solidarietà e integrazione

Allo stand della Fondazione sarà presentato il Progetto Women in Development (WID), attivo a Zway, in Etiopia, rivolto a donne e ragazze in condizioni di fragilità sociale ed economica. Il pubblico potrà conoscere e acquistare manufatti realizzati dalle beneficiarie attraverso attività di tessitura, ricamo, cucito e lavorazione della paglia e della terracotta.