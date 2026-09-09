A Mondo al Parco il progetto per le donne, tra solidarietà e integrazione
La Fondazione Opera Don Bosco nel Mondo presenta il progetto Women in Development a sostegno di circa cento donne e ragazze in condizioni di fragilità sociale ed economica
LUGANO - Sabato la Fondazione Opera Don Bosco nel Mondo di Lugano parteciperà a "Mondo al Parco", manifestazione in programma dalle 11 alle 17 al Parco Ciani di Lugano, dedicata alla solidarietà, all'integrazione, alle culture, all'artigianato e all'animazione.
Allo stand della Fondazione sarà presentato il Progetto Women in Development (WID), attivo a Zway, in Etiopia, rivolto a donne e ragazze in condizioni di fragilità sociale ed economica. Il pubblico potrà conoscere e acquistare manufatti realizzati dalle beneficiarie attraverso attività di tessitura, ricamo, cucito e lavorazione della paglia e della terracotta.
L'iniziativa coinvolge circa cento beneficiarie attraverso due percorsi. Tokuma, che significa "insieme", accompagna le donne nella formazione e nel reinserimento lavorativo, sostenendole successivamente nell’avvio di un’attività attraverso un sistema ispirato al microcredito. Egisserà permette invece alle ragazze di svolgere attività di cucito e ricamo per sostenere i propri studi. Sono inoltre previsti una biblioteca per le studentesse e uno spazio per l’accoglienza dei figli delle donne coinvolte.
Durante la giornata la Fondazione proporrà anche letture di fiabe provenienti da diversi Paesi, rivolte a bambini e famiglie per favorire la conoscenza di culture e tradizioni differenti attraverso il racconto.
La partecipazione a "Mondo al Parco" offre l’occasione per conoscere da più vicino le attività di Opera Don Bosco nel Mondo e le storie legate ai suoi progetti, attraverso i manufatti realizzati a Zway e le iniziative dedicate ai più piccoli.