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Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio

La manifestazione simbolo del Natale nel Locarnese si allarga (scegliendo la formula diffusa) e con un progetto, ancora una volta, incredibilmente ambizioso e suggestivo.
Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio
Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio
Winterland Locarno
Fonte Winterland
elaborata da Redazione
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Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio
La manifestazione simbolo del Natale nel Locarnese si allarga (scegliendo la formula diffusa) e con un progetto, ancora una volta, incredibilmente ambizioso e suggestivo.

ASCONA - Dopo un'edizione da record, Winterland si prepara a tornare per l'inverno 2026-2027 con una novità che cambia volto alla manifestazione: per la prima volta il progetto unisce concretamente Locarno e Ascona, trasformandosi da singolo evento a esperienza invernale diffusa su tutto il territorio.

Il titolo scelto per accompagnare la nuova stagione è "Melodia della luce".

L'anno scorso, lo ricordiamo, uno degli elementi più apprezzati e “instagrammati” era stata la zipline sopra Piazza Grande. L'intento è quello di arrivare a riproporre qualcosa di altrettanto suggestivo e d'impatto. E, stando a quanto rivelato in conferenza stampa, le premesse ci sarebbero tutte.

LOCARNO
Winterland «cresce e stupisce ancora»

Il cuore resta Locarno
Piazza Grande continua a essere il centro pulsante di Winterland. Per la nuova edizione le strutture vengono rinnovate con il coinvolgimento di architetti e nuove soluzioni costruttive, mentre alle attrazioni già amate dal pubblico se ne affiancano altre, attualmente in fase di sviluppo, pensate per rafforzare il legame tra la manifestazione e la città.

Tra le novità in cantiere spicca la Casa di Babbo Natale, un nuovo punto di riferimento pensato per arricchire l'offerta dedicata alle famiglie e diventare una delle attrazioni simbolo dell'esperienza natalizia.

E non sarà solo Piazza Grande: grazie alla collaborazione con Pro Città Vecchia, Winterland si estenderà anche al quartiere storico di Locarno, con due weekend di mercatini, nuove luminarie, una lanternata e altri appuntamenti pensati per animare vicoli e piazzette, invitando il pubblico a scoprire negozi e ristoranti del centro storico.

Winterland LocarnoLa pista di ghiaccio del lungolago asconese, vista dall'alto in un render

La sorpresa di Ascona: il lungolago diventa una pista da pattinare
La grande novità dell'edizione 2026-2027 è però l'ingresso di Ascona nel mondo Winterland, che diventa così un secondo, vero e proprio polo della manifestazione. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Municipio di Ascona, i ristoratori della Piazza e gli operatori del territorio.

Protagonista assoluta sarà una spettacolare passeggiata di ghiaccio lunga 700 metri, che accompagnerà il pubblico alla scoperta del borgo attraverso un percorso invernale scenografico affacciato sul Lago Maggiore.

A completare l'esperienza sarà un Dome di 20 metri di diametro, concepito come un salotto accogliente per momenti conviviali, proposte gastronomiche ed eventi aziendali e di team building. Il lungolago si accenderà poi con le illuminazioni di 30 edifici e nuove installazioni luminose, per trasformare Ascona in un vero e proprio scenario da fiaba natalizia.

Ascona, sottolineano gli organizzatori, non sarà una semplice location aggiuntiva, «ma un polo con una propria identità, pensato per valorizzare il borgo e le sue attività».

Winterland Locarno

Due realtà unite, nel segno del Natale
La vera scommessa di questa edizione è il collegamento tra le due località: Winterland non si limiterà più a un'unica location, ma diventerà un percorso diffuso capace di accompagnare il pubblico da Locarno ad Ascona, moltiplicando i motivi per fermarsi più a lungo sul territorio tra attrazioni, gastronomia, luci e atmosfera.

Un'evoluzione che si inserisce nella strategia di destagionalizzazione Ticino365, con l'obiettivo di rendere la regione Ascona-Locarno una meta invernale a tutti gli effetti, capace di attrarre residenti, famiglie e turisti anche fuori dai mesi estivi.

Winterland Ascona-Locarno conferma, inoltre, la collaborazione con FFS, RailAway, SOB e Trenord. Con la proposta Christmas’n’Rail è possibile raggiungere Locarno e Ascona da tutta la Svizzera e il Nord Italia con il 50% di sconto sul viaggio e il 30% sulla Winterland Card da CHF 20.–.

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