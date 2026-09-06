Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno
L'identificazione formale della vittima non è ancora stata effettuata.
BERNA - Sabato sera di sangue a Berna. Un adolescente è stato investito da un treno e ha riportato ferite mortali presso la stazione di Europaplatz.
L'incidente si è verificato poco dopo le 22.40, fa sapere la Polizia cantonale bernese.
Secondo le prime informazioni e per motivi ancora da chiarire, il giovane si sarebbe trovato sui binari, tra la banchina e un treno in partenza. Investito da un treno, è deceduto sul posto a causa delle ferite riportate.
L'ipotesi principale resta quella dell'incidente.
Le autorità precisano che esistono indizi concreti sull'identità della vittima, ma al momento non è ancora stata effettuata un'identificazione formale.
La linea ferroviaria è rimasta chiusa per quasi due ore e mezza. Sono stati attivati autobus sostitutivi.
Oltre a diversi servizi della Polizia cantonale bernese, l'intervento ha coinvolto i pompieri del servizio Protezione e Soccorso di Berna, personale della BLS, la polizia dei trasporti, un medico d'urgenza, due ambulanze, l'Istituto di medicina legale dell'Università di Berna e il Care Team.
La Polizia cantonale bernese ha aperto un'indagine.
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