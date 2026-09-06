Cerca e trova immobili
Segnalaci
BERNA

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno

L'identificazione formale della vittima non è ancora stata effettuata.
Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno
20min/Matthias Spicher
Fonte Polizia cantonale bernese
elaborata da Redazione
Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno
L'identificazione formale della vittima non è ancora stata effettuata.

BERNA - Sabato sera di sangue a Berna. Un adolescente è stato investito da un treno e ha riportato ferite mortali presso la stazione di Europaplatz.

L'incidente si è verificato poco dopo le 22.40, fa sapere la Polizia cantonale bernese.

Secondo le prime informazioni e per motivi ancora da chiarire, il giovane si sarebbe trovato sui binari, tra la banchina e un treno in partenza. Investito da un treno, è deceduto sul posto a causa delle ferite riportate.

L'ipotesi principale resta quella dell'incidente.

Le autorità precisano che esistono indizi concreti sull'identità della vittima, ma al momento non è ancora stata effettuata un'identificazione formale.

La linea ferroviaria è rimasta chiusa per quasi due ore e mezza. Sono stati attivati autobus sostitutivi.

Oltre a diversi servizi della Polizia cantonale bernese, l'intervento ha coinvolto i pompieri del servizio Protezione e Soccorso di Berna, personale della BLS, la polizia dei trasporti, un medico d'urgenza, due ambulanze, l'Istituto di medicina legale dell'Università di Berna e il Care Team.

La Polizia cantonale bernese ha aperto un'indagine.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
adolescentebernadecessoeuropaplatzinvestitomortotreno

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»
LIVE
MELIDE
1 gior

52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
LIVE
ITALIA
1 gior
15
96

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia
LIVE
ALTA LEVENTINA
2 gior
12
75

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne
LIVE
BIASCA
17 ore

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne

«Pubblicare gli audio è stata una scelta difficile. Ho corso dei rischi, ma non me ne pento»
LIVE
LUGANO
2 gior
67
126

«Pubblicare gli audio è stata una scelta difficile. Ho corso dei rischi, ma non me ne pento»

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile
LIVE
LUGANO
1 gior
85

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile

Qui si mangia solo vegano: «Chi arriva scettico ne esce sorpreso»
LIVE
MESOCCO (GR)
2 gior
56

Qui si mangia solo vegano: «Chi arriva scettico ne esce sorpreso»

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro
LIVE
LUGANO
3 gior
229
353

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro

«Anche tu hai due figlie, avresti potuto fare di più»: una leggenda del tennis attacca Federer
LIVE
TENNIS
2 gior
34
93

«Anche tu hai due figlie, avresti potuto fare di più»: una leggenda del tennis attacca Federer

Fiamme in piena notte alla scuola professionale
LIVE
BIASCA
1 gior
5

Fiamme in piena notte alla scuola professionale

Allarme sul volo Swiss: cambio rotta e atterraggio di emergenza
LIVE
SVIZZERA/STATI UNITI
2 gior
12
22

Allarme sul volo Swiss: cambio rotta e atterraggio di emergenza

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco
LIVE
CUGNASCO-GERRA
12 ore

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco

17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete
LIVE
LUGANO
3 gior
94
142

17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete

La chiude nel bagagliaio poi la getta dal cavalcavia. Infine si uccide davanti alla polizia
LIVE
ITALIA
2 gior

La chiude nel bagagliaio poi la getta dal cavalcavia. Infine si uccide davanti alla polizia

Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità
LIVE
LUGANESE
1 gior

Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità

Hormuz, 40 navi cariche di petrolio scortate dagli USA
LIVE
MEDIO ORIENTE
3 gior
6
31

Hormuz, 40 navi cariche di petrolio scortate dagli USA

El Niño si intensifica... e non ci mollerà fino a febbraio
LIVE
MONDO
3 gior
9
52

El Niño si intensifica... e non ci mollerà fino a febbraio

La speranza di Fiamma: «Il farmaco rallenta la malattia»
LIVE
LAVERTEZZO
2 gior
2
94

La speranza di Fiamma: «Il farmaco rallenta la malattia»

Lombardi oltre i 70 anni nel CdA delle AIL: le spiegazioni del Municipio
LIVE
CANTONE
1 gior
43
128

Lombardi oltre i 70 anni nel CdA delle AIL: le spiegazioni del Municipio

Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino
LIVE
CANTONE
3 gior
57
133

Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino

A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince
LIVE
SVIZZERA
1 gior
15
94

A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince

Sparatoria di Aarau, parla la mamma della vittima: «Non volevo venisse in Svizzera»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
24
57

Sparatoria di Aarau, parla la mamma della vittima: «Non volevo venisse in Svizzera»

Fra motori (vintage) rombanti, fumetti e brindisi a cielo aperto: ma che bel weekend!
LIVE
AGENDONE
2 gior

Fra motori (vintage) rombanti, fumetti e brindisi a cielo aperto: ma che bel weekend!

Passeggiano nel bosco e trovano una donna impiccata
LIVE
VAUD
2 gior

Passeggiano nel bosco e trovano una donna impiccata

Abusata a nove anni da un bambino più grande
LIVE
SVIZZERA
2 gior
6
32

Abusata a nove anni da un bambino più grande

Con la Lamborghini a 140 sull'80: confermato il sequestro dell'auto
LIVE
SVIZZERA
2 gior
30
58

Con la Lamborghini a 140 sull'80: confermato il sequestro dell'auto

Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40
LIVE
SVITTO
1 gior
16
46

Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40

La nuova quotidianità di Luca Cereda senza il suo Ambrì
LIVE
HOCKEY
2 gior
3
26

La nuova quotidianità di Luca Cereda senza il suo Ambrì

Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium
LIVE
CANTONE
1 gior
7
27

Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium

Colpito dalla cesta di una mongolfiera, muore 86enne
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Colpito dalla cesta di una mongolfiera, muore 86enne

Quando pensi di svapare cannabis, e invece è “spezia”: l'effetto è devastante
LIVE
FOCUS
2 gior
27

Quando pensi di svapare cannabis, e invece è “spezia”: l'effetto è devastante

Domani Giorgia scavalcherà Silvio
LIVE
ITALIA
2 gior
47
57

Domani Giorgia scavalcherà Silvio

Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»
LIVE
LUGANO
1 gior
21
66

Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»

Nubifragio nel nord della Svizzera, danni per centinaia di milioni
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
9

Nubifragio nel nord della Svizzera, danni per centinaia di milioni

Parrucchieri, premiati i migliori neodiplomati del Cantone
LIVE
ATTUALITÀ
2 gior
2
10

Parrucchieri, premiati i migliori neodiplomati del Cantone

Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono
LIVE
BRUSINO ARSIZIO
1 gior

Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono

Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia
LIVE
SAN GALLO
1 gior
6
13

Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno
LIVE
CANTONE
13 ore
3

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno

Estate horror in Ticino: già dieci morti per annegamento
LIVE
CANTONE
2 gior

Estate horror in Ticino: già dieci morti per annegamento

Vacanze finite, radar sempre al lavoro
LIVE
CANTONE
1 gior
14
21

Vacanze finite, radar sempre al lavoro

Ajeti gol al 94': il Lugano timbra il pokerissimo
LIVE
FCL
2 gior
35
49

Ajeti gol al 94': il Lugano timbra il pokerissimo

Il capo clan non gli portava droga, ma formaggio e salame: la difesa chiede l'assoluzione
LIVE
CANTONE
2 gior
6

Il capo clan non gli portava droga, ma formaggio e salame: la difesa chiede l'assoluzione

Automedica urtata da un'auto sulla cantonale a Contone
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior
7
12

Automedica urtata da un'auto sulla cantonale a Contone

US Open, è guerra alle influencer: «Rispettate il tennis»
LIVE
TENNIS
1 gior
6
33

US Open, è guerra alle influencer: «Rispettate il tennis»

Lo psicologo forense: «Atto di follia omicida? Questo è un caso insolito»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
11
11

Lo psicologo forense: «Atto di follia omicida? Questo è un caso insolito»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
La lite di coppia degenera: uomo ferito con un coltello e donna arrestata
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
17 min

La lite di coppia degenera: uomo ferito con un coltello e donna arrestata

Crans-Montana, una settantina di richieste per la fondazione di aiuto alle vittime
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Crans-Montana, una settantina di richieste per la fondazione di aiuto alle vittime

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»
LIVE
GINEVRA
12 ore
15
39

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»

C'è un nuovo milionario
LIVE
SVIZZERA
16 ore
1
15

C'è un nuovo milionario

Amante della pedopornografia...ma faceva l'educatore in un asilo nido
LIVE
VAUD
17 ore
91

Amante della pedopornografia...ma faceva l'educatore in un asilo nido

Lotteria dello sterco bovino: a Oulens la fortuna passa dalle mucche
LIVE
VAUD
18 ore
3
17

Lotteria dello sterco bovino: a Oulens la fortuna passa dalle mucche

24enne trovato morto nel Reno
LIVE
SCIAFFUSA
19 ore

24enne trovato morto nel Reno

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»
LIVE
SVIZZERA
20 ore
49

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»
LIVE
ARGOVIA/GIURA
22 ore

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»

Lui con il machete, lei con un coltello
LIVE
SAN GALLO
1 gior
55

Lui con il machete, lei con un coltello