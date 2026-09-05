24enne trovato morto nel Reno
Il giovane era stato visto in difficoltà poco prima del tragico ritrovamento.
SCIAFFUSA - Tragedia nelle acque del Reno a Neuhausen am Rheinfall. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 4 settembre, i sommozzatori della polizia di Sciaffusa hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo di 24 anni.
Poco dopo le 14, diverse persone hanno contattato la centrale operativa della polizia cantonale segnalando una persona in difficoltà nel Reno, nella zona sottostante la piscina di Flurlingen. I primi tentativi di soccorso effettuati da alcune persone presenti sul posto non hanno avuto successo.
La polizia di Sciaffusa ha quindi avviato un'operazione di ricerca con l'impiego di diverse forze di intervento. Alle ricerche hanno partecipato anche un elicottero di soccorso della Rega e piloti di droni della polizia.
Nel corso del pomeriggio, i sommozzatori hanno infine recuperato, sotto il Flurlingersteg, a Neuhausen am Rheinfall, il corpo di un uomo. Le autorità hanno successivamente accertato l'identità della vittima, si tratta di un 24enne.
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