Lombardi oltre i 70 anni nel CdA delle AIL: le spiegazioni del Municipio

Il Municipio ha precisato di essere in possesso di un unico parere giuridico interno, che ha esaminato sia il testo statutario sia i lavori preparatori, e che non esistono due pareri contrastanti formalmente commissionati. Inoltre, non ritiene che la posizione di Lombardi sia irregolare o che le decisioni assunte dal CdA siano invalide. Alla scadenza del mandato nel 2029, Lombardi non potrà essere riconfermato, avendo superato il limite d’età previsto.