Cereda, l'Ambrì resta nel cuore: «Gratitudine, fierezza e anche un po' di tristezza»

Ti ricordi il primo giorno d’estate in cui ti sei svegliato e hai realizzato: “Quest’anno non devo andare ad Ambrì”? Hai vissuto più un senso di libertà o di vuoto?

«L'ho vissuta bene... Ero abbastanza consapevole che, più si andava avanti, più la fine con l'Ambrì era vicina. Sapevo che non era una cosa definita. Il fatto però di aver trovato un impiego, dei pensieri e dei compiti da svolgere è stato d'aiuto. Se fossi stato a casa senza un impiego, probabilmente, sarebbe stato un po' più complicato».

Negli anni passati hai sempre sottoscritto un abbonamento per la Gottardo Arena. Una routine che hai mantenuto?

«Sì, ne ho fatti due per le mie due figlie...».