«Abbiamo dominato, questo gruppo ci crede fino alla fine»

Proprio il nuovo numero 9 ha deciso la sfida al suo debutto. «Questo gruppo ci crede fino alla fine e ha avuto tanto coraggio. Nel primo tempo forse ci mancava un po' di velocità nel giro palla». Croci-Torti ha poi speso parole importanti per Karimov, schierato per la prima volta dal primo minuto: «Oggi ha fatto il quinto. Non abbiamo mai avuto la possibilità di lavorare con lui sulla fase difensiva. Ha fatto tre allenamenti, ma ha dimostrato una personalità sorprendente».

Poi c'è Ajeti. Il suo arrivo è stato tutt'altro che semplice, ma il tecnico è soddisfatto della risposta: «Io e Sebastian Pfelzer abbiamo avuto dei giorni difficili, ma alla fine abbiamo trovato una soluzione che va avanti con la coerenza di cui parlo spesso. Noi abbiamo bisogno di calciatori che abbiano fame e lui ce l'ha dimostrato».