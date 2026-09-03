«Abbiamo dominato, questo gruppo ci crede fino alla fine»
Il tecnico bianconero si gode il quinto successo consecutivo, arrivato al 94' grazie ad Ajeti: «Abbiamo avuto coraggio». Steffen: «Se servono reti, lui è il giocatore giusto»
|6
|Antonios Papadopoulos
|4
|Damian Kelvin
|16
|David Von Ballmoos
|30
|Dereck Alessandro Moncada Arguijo 66'
|11
|Renato Steffen
|27
|Daniel Dos Santos 74'
|2
|Behruzjon Karimov 67'
|14
|Ahmed Kendouci 46'
|25
|Uran Bislimi
|3
|Hannes Delcroix
|21
|Yanis Cimignani 90' +2
|8
|Anto Grgic 46'
|18
|Joel Bichsel
|24
|Elias Pihlstrom 74'
|22
|Beckham Castro 90' +2
|17
|Lars Lukas Mai
|23
|Gjan Ajdin
|28
|Felix Gebhard
|46
|Mattia Zanotti 67'
|60' Samuel Mraz
|90
|80' Quentin Maceiras
|23
|Miroslav Stevanovic
|9
|Marco Burch
|15
|70' Tiemoko Ouattara
|77
|Bradley Mazikou
|18
|69' Pedro Naressi
|6
|80' Lilian Njoh
|14
|Steve Rouiller
|4
|Edvinas Gertmonas
|1
|Timothe Cognat
|8
|Jarell Simo
|20
|80' David Datro Fofana
|0
|60' Kingstone Mutandwa
|7
|70' Thomas Lopes
|36
|80' Houboulang Mendes
|17
|Louis Rieder
|44
|69' David Douline
|28
|Teo Allix
|34
|Sylvain Djoho
|37
LUGANO - Il Lugano ha dovuto aspettare il 94', ma alla fine ha piegato il Servette, centrando il quinto successo consecutivo in campionato. Una vittoria che, secondo Mattia Croci-Torti, premia soprattutto quanto mostrato nella ripresa.
«Oggi abbiamo dominato. Loro non hanno giocato. È la prima volta che vedo il Servette giocare così basso. Mi sono piaciuti tutti». Il tecnico bianconero spiega poi la strategia adottata: «L'avevamo preparata così, con l'inserimento di forze fresche nel secondo tempo. E nei secondi 45 minuti li abbiamo dominati». Una scelta che ha dato i suoi frutti. «Non dimentichiamo che questa era la terza partita in una settimana. Abbiamo dovuto fare turnover e, per la terza volta, chi è entrato ci ha fatto vincere: giovedì Moncada, domenica Castro e oggi Ajeti».
Proprio il nuovo numero 9 ha deciso la sfida al suo debutto. «Questo gruppo ci crede fino alla fine e ha avuto tanto coraggio. Nel primo tempo forse ci mancava un po' di velocità nel giro palla». Croci-Torti ha poi speso parole importanti per Karimov, schierato per la prima volta dal primo minuto: «Oggi ha fatto il quinto. Non abbiamo mai avuto la possibilità di lavorare con lui sulla fase difensiva. Ha fatto tre allenamenti, ma ha dimostrato una personalità sorprendente».
Poi c'è Ajeti. Il suo arrivo è stato tutt'altro che semplice, ma il tecnico è soddisfatto della risposta: «Io e Sebastian Pfelzer abbiamo avuto dei giorni difficili, ma alla fine abbiamo trovato una soluzione che va avanti con la coerenza di cui parlo spesso. Noi abbiamo bisogno di calciatori che abbiano fame e lui ce l'ha dimostrato».
«Se servono gol Ajeti è l'uomo giusto»
Anche Renato Steffen ha sottolineato il valore del successo contro un avversario storicamente ostico come il Servette. «È sempre molto difficile vincere contro di loro. Nelle ultime dieci partite abbiamo perso sette volte, vinto due e pareggiato una. Oggi, ancora una volta, abbiamo dimostrato di avere una grande unità: tutti giocano come squadra. Il lavoro svolto nei 94 minuti, alla fine, ci ha dato il giusto premio».
Un premio che porta soprattutto la firma di Ajeti, già compagno di Steffen ai tempi del Basilea. «Lo conosco da tanto tempo. Quando è spuntato il suo nome mi hanno chiesto un parere. Se abbiamo bisogno di reti, ho detto che era il giocatore giusto. Chiaro, non ha avuto tanto tempo per integrarsi. Arriva da una situazione negativa a Basilea, dove non era più la prima scelta. Noi lo abbiamo subito aiutato».
Un inserimento agevolato anche dalla conoscenza di diversi elementi della rosa: «Oltre a me, conosceva già altri nostri giocatori e aveva tanta voglia di far bene. Un complimento a lui, per una serata indimenticabile». Ora, però, c'è subito una nuova sfida, proprio a Basilea: «Spero che anche lì possa trovare la rete. Ma se vogliamo portare a casa i tre punti, dovremo lavorare sodo come abbiamo fatto oggi».
Gourvennec: «Ci è mancata la qualità»
Di tutt'altro tenore l'analisi di Jocelyn Gourvennec. Il tecnico del Servette individua nella qualità sotto porta il principale problema dei granata: «Quello che ci è mancato oggi è stata la qualità. È un aspetto che facciamo fatica a trovare dall'inizio della stagione». Secondo l'allenatore francese, il Servette ha comunque avuto le sue occasioni: «Questa sera mi sembra di aver avuto opportunità più nette del Lugano, ma non le abbiamo concretizzate. Come ho detto, è mancata qualità». Infine, sul rigore fallito da Mraz: «Si è preso la responsabilità e purtroppo ha fallito una grossa occasione».
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|5
|15
|5
|0
|0
|14
|3
|11
|2
|Young Boys
|6
|14
|4
|2
|0
|23
|11
|12
|3
|Basilea
|6
|10
|3
|1
|2
|11
|9
|2
|4
|Sion
|5
|9
|3
|0
|2
|11
|9
|2
|5
|Lucerna
|6
|8
|2
|2
|2
|7
|10
|-3
|6
|S.Gallo
|5
|7
|2
|1
|2
|10
|11
|-1
|7
|Thun
|5
|7
|2
|1
|2
|9
|14
|-5
|8
|FC Lausanne-Sport
|6
|6
|1
|3
|2
|6
|7
|-1
|9
|Zurigo
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|16
|-7
|10
|Servette
|5
|4
|1
|1
|3
|4
|6
|-2
|11
|Grasshopper
|5
|4
|1
|1
|3
|7
|12
|-5
|12
|Vaduz
|6
|3
|1
|0
|5
|13
|16
|-3