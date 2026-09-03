«Non sono contento»
L’allenatore del Real Madrid ha rivelato che il suo club ha avviato una procedura disciplinare nei confronti del suo difensore spagnolo, coinvolto in diverse vicende.
L’allenatore del Real Madrid ha rivelato che il suo club ha avviato una procedura disciplinare nei confronti del suo difensore spagnolo, coinvolto in diverse vicende.
MADRID - L’allenatore del Real Madrid José Mourinho ha confermato giovedì che il club ha aperto una procedura disciplinare nei confronti del difensore spagnolo Raul Asencio, coinvolto in diverse vicende giudiziarie ed extrasportive.
Il giocatore di 23 anni, cresciuto nel Real, è stato condannato mercoledì a una multa di 14'400 euro e a una sospensione della patente per otto mesi per guida in stato di ebbrezza. Il suo processo in un’altra vicenda giudiziaria, insieme a tre ex compagni del settore giovanile madrileno, dovrebbe aprirsi questo giovedì a Gran Canaria.
Asencio, perseguito per aver diffuso nel 2023 una registrazione video a carattere sessuale che coinvolgeva due giovani donne di 16 e 18 anni, dovrebbe, secondo la stampa spagnola, essere assolto dopo aver presentato le sue scuse alle due vittime.
«Non sono contento»
Il suo allenatore José Mourinho ha confermato che il club ha aperto «una procedura disciplinare» nei confronti del difensore centrale spagnolo, lasciando intendere che non giocherà più sotto la sua guida.
«È un professionista esemplare. Quando stava bene fisicamente, nessuno si allenava duramente come lui. Ora che è infortunato, da diverse settimane, è il primo ad arrivare, l’ultimo ad andare via», ha dapprima riconosciuto Mourinho in conferenza stampa.
«Ma un giocatore del Real Madrid lo resta 24 ore su 24, sette giorni su sette, dodici mesi all’anno. E tutto ciò che fai fuori dal campo rappresenta il Real Madrid e può nuocere al prestigio del club. Non sono contento. Errori, tutti ne commettono. Ma errori che si accumulano, è un’altra cosa», ha dichiarato.
Opzione seria
Asencio, infortunato ai muscoli posteriori della coscia dalla metà di luglio, non è stato finora mai convocato dal suo nuovo allenatore.