Una siringa sul muretto accende la preoccupazione

«Rischi molto seri, dobbiamo continuare a occuparcene»

L’intenzione viene confermata anche dalla capo Dicastero sicurezza, Karin Valenzano Rossi: «Il tema della droga e, soprattutto, i rischi di episodi di violenza e criminalità ad essa correlati sono molto seri e dobbiamo continuare a occuparcene, anche avvalendoci di strumenti e mezzi che hanno già dimostrato la loro efficacia in altre realtà urbane, come appunto la stanza del consumo. Intendiamo quindi approfondire le esperienze delle altre città per valutare la fattibilità di un simile progetto anche a Lugano».

«Un luogo per il contenimento del danno»

I vantaggi, assicura, sarebbero molteplici: «Permetterebbe di prendersi cura delle persone fragili, di intervenire in modo incisivo contro chi approfitta in modo criminale della fragilità altrui e di ridurre o contenere la scena aperta. Si tratta di strumenti che perseguono la strategia di contenimento del danno e che, nelle grandi città svizzere, sono operativi da anni con risultati positivi».