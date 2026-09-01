Sì dell'UDC alla "casa comune" del centrodestra ticinese

Marchesi ha ricordato anche le battaglie sostenute attraverso iniziative e referendum, citando “Prima i nostri”, il Decreto Morisoli, la riforma fiscale e la neutralizzazione delle stime immobiliari. Secondo Marchesi, sui temi concreti le posizioni dell’UDC rappresentano la maggioranza dei ticinesi. «La sfida ora è convincere i cittadini a dare ancora più forza all’UDC alle prossime elezioni, se vogliono vedere queste idee trasformarsi con maggiore probabilità in risultati politici concreti».

La “casa comune”

Sul piano politico cantonale, il Comitato ha avallato il progetto proposto dalla Direttiva per creare una “casa comune” del centrodestra ticinese. L’obiettivo dichiarato è riunire non soltanto gli attuali sostenitori della Lega e dell’UDC, ma anche i cittadini che si riconoscono nei valori e nelle proposte di quest’area. Il nuovo soggetto dovrà rappresentare il Ticino all’interno dell’UDC Svizzera, rispettandone statuti e programma nazionale e valorizzando al contempo le specificità cantonali.