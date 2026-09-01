Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole

La difesa: «Il mio assistito è un bugiardo e millantatore»

Il difensore Michael Sanft ha descritto Davis come un bugiardo e millantatore, sostenendo che avrebbe inventato molte cose per trarne profitto. Sanft ha inoltre accusato gli investigatori di aver commesso numerosi errori nelle indagini e di non aver presentato una ricostruzione inoppugnabile. L’arma del delitto non è mai stata trovata e non esistono prove fisiche che Davis fosse presente sulla scena del crimine.

All’origine dell’omicidio ci sarebbe stata una rissa avvenuta poche ore prima degli spari. Dopo un incontro di boxe di Mike Tyson a Las Vegas, Shakur e i suoi accompagnatori aggredirono il nipote di Davis, Orlando Anderson. Anderson, morto a 23 anni in una sparatoria, apparteneva presumibilmente come Davis ai South Side Compton Crips. Shakur era invece vicino all’etichetta rivale Death Row Records e al suo cofondatore Suge Knight. La rissa è stata documentata da riprese video del casinò.