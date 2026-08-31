Las Vegas si svuota, casinò in guerra con i mercati di previsione

La battaglia, riporta Cnn, si è infiammata negli ultimi mesi e nei giorni scorsi i casinò hanno ottenuto un'importante vittoria. La Corte d'appello del nono circuito ha infatti stabilito che gli Stati americani possono regolare le piattaforme, dando così ragione al Nevada e a un'associazione di casinò.

Secondo gli operatori di settore lo scontro nei tribunali americani è solo all'inizio e i casinò possono contare anche sul Congresso, dove molte iniziative per regolamentare le piattaforme sono state avviate.