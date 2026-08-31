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Las Vegas si svuota, casinò in guerra con i mercati di previsione

Le piattaforme di scommesse finanziarie finiscono nel mirino dell’industria del gioco e del Congresso.
Las Vegas si svuota, casinò in guerra con i mercati di previsione
Depositphotos (somchaij)
Fonte Ats Ans
di Redazione
Las Vegas si svuota, casinò in guerra con i mercati di previsione
Le piattaforme di scommesse finanziarie finiscono nel mirino dell’industria del gioco e del Congresso.

LAS VEGAS - La Strip si svuota e i casinò si preparano ad andare in guerra contro i mercati di previsione a loro avviso almeno in parte responsabili del crollo dei turisti a Las Vegas.

Di recente le piattaforme come Kalshi e Polymarket, che consentono di scommettere dalla politica al meteo, hanno sperimentato un boom grazie anche alla loro struttura di mercati finanziari per la compravendita e non come casinò o bookmaker, aggirando così la tassazione riservata al gioco d'azzardo.

La battaglia, riporta Cnn, si è infiammata negli ultimi mesi e nei giorni scorsi i casinò hanno ottenuto un'importante vittoria. La Corte d'appello del nono circuito ha infatti stabilito che gli Stati americani possono regolare le piattaforme, dando così ragione al Nevada e a un'associazione di casinò.

Secondo gli operatori di settore lo scontro nei tribunali americani è solo all'inizio e i casinò possono contare anche sul Congresso, dove molte iniziative per regolamentare le piattaforme sono state avviate.

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