Shein attende il debutto in Borsa di Hong Kong
La piattaforma di shopping punta a raccogliere 210,2 miliardi di dollari di Hong Kong, circa 21,7 miliardi di franchi.
HONG KONG - È atteso per questo martedì il debutto in Borsa a Hong Kong di Shein, piattaforma di shopping nota per la moda ultra-fast-fashion e con sede a Singapore.
Con la quotazione, il rivenditore punta a raccogliere dagli investitori 210,2 miliardi di dollari di Hong Kong, pari a circa 21,7 miliardi di franchi.
Shein cercava da tempo di approdare in Borsa, dopo che i tentativi di quotazione nei centri finanziari di Londra e New York erano falliti. L'azienda, fondata in Cina nel 2008, basa il proprio modello di business sulla spedizione dei prodotti di moda direttamente dai produttori cinesi ai clienti.
In vista della quotazione a Hong Kong, Shein aveva comunicato una perdita nei primi tre mesi di quest'anno. Sull'attività pesano inoltre nuove normative doganali in due dei principali mercati di sbocco, gli Stati Uniti e l'Europa.