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INDONESIA

Erutta il vulcano Sinabung

Possibili nuove esplosioni dopo la potente attività registrata questa mattina a Sumatra.
Erutta il vulcano Sinabung
Afp
Fonte Ats Ans
di Redazione
Erutta il vulcano Sinabung
Possibili nuove esplosioni dopo la potente attività registrata questa mattina a Sumatra.

SUMATRA - Il vulcano Sinabung, sull'isola di Sumatra, in Indonesia, ha eruttato stamattina «con una colonna eruttiva che ha raggiunto circa 3.500 metri sopra la vetta».

«Si tratta di un'eruzione iniziale e non si esclude la possibilità di un evento di maggiore portata», ha detto un funzionario dell'agenzia geologica del ministero dell'Energia all'agenzia di stampa indonesiana Antara.

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