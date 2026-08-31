INDONESIA
Erutta il vulcano Sinabung
Possibili nuove esplosioni dopo la potente attività registrata questa mattina a Sumatra.
Afp
Fonte Ats Ans
Erutta il vulcano Sinabung
Possibili nuove esplosioni dopo la potente attività registrata questa mattina a Sumatra.
SUMATRA - Il vulcano Sinabung, sull'isola di Sumatra, in Indonesia, ha eruttato stamattina «con una colonna eruttiva che ha raggiunto circa 3.500 metri sopra la vetta».
«Si tratta di un'eruzione iniziale e non si esclude la possibilità di un evento di maggiore portata», ha detto un funzionario dell'agenzia geologica del ministero dell'Energia all'agenzia di stampa indonesiana Antara.
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