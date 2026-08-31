L'Iran condanna gli attacchi statunitensi della notte
Nel raid uccisi diversi membri delle forze armate
Nel raid uccisi diversi membri delle forze armate
TEHERAN - Dopo attacchi reciproci avvenuti durante la notte, il Ministero degli Esteri iraniano condanna le azioni degli Stati Uniti. Nei raid aerei sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz, sono stati uccisi diversi membri delle proprie forze armate, si legge in una dichiarazione del ministero su Telegram.
Durante la notte, le forze armate statunitensi hanno attaccato per la prima volta dopo settimane obiettivi in Iran. Il comando militare statunitense Centcom, responsabile per la regione, ha informato sulla piattaforma X riguardo a "misure limitate e mirate" contro unità posamine dei Guardiani della rivoluzione iraniani. L'Iran ha reagito con il fuoco su due basi militari statunitensi in Giordania. Missili iraniani sono stati intercettati, secondo quanto riferito dalla Giordania.
«Non stiamo cercando la guerra e questo è il chiaro messaggio che abbiamo trasmesso al mondo finora, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva agli aggressori», ha detto questa mattina il presidente Masoud Pezeshkian, citato dall'Irna, in reazione al recente attacco americano all'Iran. "L'instabilità nella regione non è nell'interesse di nessun paese e costituirà una sfida per tutti" ha aggiunto.
«Gli stati regionali devono unire le forze e lavorare per garantire la sicurezza, l'economia e lo sviluppo della regione», ha detto ancora Pezeshkian, prima della partenza per il Kirghizistan, dove parteciperà al 26esimo vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai.