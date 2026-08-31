L'Iran condanna gli attacchi statunitensi della notte

«Non stiamo cercando la guerra e questo è il chiaro messaggio che abbiamo trasmesso al mondo finora, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva agli aggressori», ha detto questa mattina il presidente Masoud Pezeshkian, citato dall'Irna, in reazione al recente attacco americano all'Iran. "L'instabilità nella regione non è nell'interesse di nessun paese e costituirà una sfida per tutti" ha aggiunto.

«Gli stati regionali devono unire le forze e lavorare per garantire la sicurezza, l'economia e lo sviluppo della regione», ha detto ancora Pezeshkian, prima della partenza per il Kirghizistan, dove parteciperà al 26esimo vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai.