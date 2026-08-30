Alluvione in Nepal, la preside salva 900 studenti

«Se avessimo preso la decisione dieci minuti dopo, nessuno di noi, studenti compresi, sarebbe qui a parlarvi oggi», ha affermato il preside. Tra gli studenti messi in salvo c'è Yunisha, 16 anni, che ha raccontato di essere fuggita con le amiche lungo uno stretto sentiero fangoso dietro la scuola: «Io e le mie amiche siamo sopravvissute per soli dieci secondi». Poi, ha aggiunto, «in un attimo, tutto è stato spazzato via davanti ai miei occhi».

La madre della ragazza, Sabina Shrestha, ha raccontato alla Bbc di aver trascorso ore tentando di mettersi in contatto con la figlia dopo aver saputo dell'alluvione. «Ero nel panico. Ho provato a chiamare più volte mia figlia e suo padre, ma nessuno dei due era raggiungibile. Sono così felice e sollevata».