Maduro rompe il silenzio dal carcere: «Teniamo duro»

Maduro ha aggiunto: «Resteremo forti, sereni e fiduciosi. Dio è con noi. Dio provvederà. Il Venezuela rinascerà». Il messaggio è stato pubblicato due giorni dopo l'annuncio del patto petrolifero siglato dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez con gli Stati Uniti.

Catturato dalle forze americane a Caracas insieme alla moglie Cilia Flores, Maduro andrà a processo il primo giugno 2027 per accuse di traffico di droga e armi, che continua a negare. Pur non avendo accesso a internet, secondo la fonte riesce a pubblicare aggiornamenti attraverso i 300 minuti mensili di telefonate a disposizione con avvocati e familiari.