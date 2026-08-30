Maduro rompe il silenzio dal carcere: «Teniamo duro»
L'ex presidente venezuelano ha diffuso su Telegram alcune immagini dalla prigione di New York dove è detenuto dal 3 gennaio.
NEW YORK - L'ex presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha diffuso su Telegram alcune immagini inedite dal carcere di New York dove è detenuto dal 3 gennaio. Negli scatti appare visibilmente dimagrito, con una tuta grigia e mentre fa con le dita il segno della vittoria.
«Voglio che sappiate che teniamo duro, con il cuore pieno del vostro amore», ha scritto nel messaggio rivolto ai sostenitori. Le immagini risalgono al 25 giugno, il giorno successivo al doppio terremoto che ha provocato oltre 6500 vittime in Venezuela.
Maduro ha aggiunto: «Resteremo forti, sereni e fiduciosi. Dio è con noi. Dio provvederà. Il Venezuela rinascerà». Il messaggio è stato pubblicato due giorni dopo l'annuncio del patto petrolifero siglato dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez con gli Stati Uniti.
Catturato dalle forze americane a Caracas insieme alla moglie Cilia Flores, Maduro andrà a processo il primo giugno 2027 per accuse di traffico di droga e armi, che continua a negare. Pur non avendo accesso a internet, secondo la fonte riesce a pubblicare aggiornamenti attraverso i 300 minuti mensili di telefonate a disposizione con avvocati e familiari.