«Il traghetto è affondato dopo essere stato colpito dalle onde»

Ustel ha riferito che il traghetto è stato investito da una prima onda. Mentre il capitano cercava di riprenderne il controllo, una seconda onda avrebbe provocato un'infiltrazione d'acqua.

Filo Denizcilik, la compagnia proprietaria dell'imbarcazione, si è detta «profondamente addolorata per il tragico incidente». Dopo il capovolgimento, ha riferito di aver mobilitato le proprie risorse per coordinarsi con le squadre di ricerca e soccorso e di aver attivato una linea telefonica dedicata ai familiari dei passeggeri.