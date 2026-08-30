«Il traghetto è affondato dopo essere stato colpito dalle onde»
Il bilancio è di sette morti, 23 dispersi e 237 superstiti. La partenza era stata rinviata per il maltempo.
KYRENIA - Iniziano a emergere i primi dettagli sull'affondamento del traghetto Filo Jet, avvenuto poco dopo la partenza dal porto di Kyrenia/Girne, sulla costa settentrionale di Cipro. Il bilancio è finora di sette morti e 23 dispersi, mentre i superstiti sono 237. Il mezzo è «completamente affondato a una profondità di 514 metri», ha annunciato il ministro dei trasporti Erhan Arikli alla televisione controllata dal governo turco TRT.
Inoltre, secondo il premier dell'autoproclamata Repubblica turca di Cipro del Nord, Unal Ustel, l'imbarcazione avrebbe dovuto salpare ieri, ma la partenza era stata rinviata a questa mattina a causa delle condizioni meteorologiche avverse.
Ustel ha riferito che il traghetto è stato investito da una prima onda. Mentre il capitano cercava di riprenderne il controllo, una seconda onda avrebbe provocato un'infiltrazione d'acqua.
Filo Denizcilik, la compagnia proprietaria dell'imbarcazione, si è detta «profondamente addolorata per il tragico incidente». Dopo il capovolgimento, ha riferito di aver mobilitato le proprie risorse per coordinarsi con le squadre di ricerca e soccorso e di aver attivato una linea telefonica dedicata ai familiari dei passeggeri.
Il Filo Jet era una nave ad alta velocità battente bandiera turca, lunga 40 metri e larga dieci.