«L'Ue rispetta il voto islandese, rafforzeremo le relazioni»
Il presidente del Consiglio europeo ha scambiato messaggi con la premier Kristrún Frostadóttir dopo il referendum.
BRUXELLES - Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha scambiato messaggi con la prima ministra islandese Kristrún Frostadóttir dopo il referendum odierno. Costa ha sottolineato che l'Ue «rispetta pienamente la scelta democratica del popolo islandese», riferisce una sua portavoce.
«L'Islanda rimane uno dei partner più stretti e fidati dell'Ue, anche attraverso lo Spazio economico europeo (See)», ha aggiunto la portavoce. I due leader hanno inoltre espresso il desiderio di continuare a rafforzare le relazioni tra l'Unione europea e l'Islanda.
Poco dopo è intervenuta anche la Commissione europea: «Prende atto dell'esito del referendum islandese e rispetta la scelta del popolo islandese. L'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione europea», ha dichiarato un portavoce dell'esecutivo comunitario.