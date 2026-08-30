«L'Ue rispetta il voto islandese, rafforzeremo le relazioni»

«L'Islanda rimane uno dei partner più stretti e fidati dell'Ue, anche attraverso lo Spazio economico europeo (See)», ha aggiunto la portavoce. I due leader hanno inoltre espresso il desiderio di continuare a rafforzare le relazioni tra l'Unione europea e l'Islanda.



Poco dopo è intervenuta anche la Commissione europea: «Prende atto dell'esito del referendum islandese e rispetta la scelta del popolo islandese. L'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione europea», ha dichiarato un portavoce dell'esecutivo comunitario.