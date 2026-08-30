Gli USA hanno bombardato l'isola iraniana di Larak

Questa settimana il presidente statunitense Donald Trump aveva nuovamente minacciato di distruggere qualsiasi nave o imbarcazione impegnata nella posa di mine nello stretto, parlando di una «politica di tolleranza zero». Trump ha inoltre affermato che, secondo quanto comunicatogli dai militari, tutte le mine nello Stretto di Hormuz erano state rimosse o fatte esplodere.

Il presidente aveva sospeso gli attacchi statunitensi contro l'Iran alla fine di luglio per concedere un'ulteriore possibilità ai negoziati sullo Stretto di Hormuz e sul programma nucleare iraniano. All'inizio di agosto aveva inoltre annullato ulteriori operazioni pianificate, sostenendo che stavano emergendo i «contorni di un accordo».