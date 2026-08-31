Traghetto naufragato: si cercano ancora 18 dispersi

ANKARA - I dispersi nel naufragio di un traghetto al largo di Cipro Nord, stando alle ultime informazioni, sono 18: lo ha affermato il presidente dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, Tufan Erhurman, in dichiarazioni a media citate da Anadolu. Precedentemente, un ministro di Cipro Nord aveva parlato di 17 dispersi.