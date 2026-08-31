CIPRO
Traghetto naufragato: si cercano ancora 18 dispersi
Sette membri dell'equipaggio e il comandante sono indagati mentre continuano le ricerche.
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Fonte Ats Ans
Traghetto naufragato: si cercano ancora 18 dispersi
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Traghetto naufragato: si cercano ancora 18 dispersi
Sette membri dell'equipaggio e il comandante sono indagati mentre continuano le ricerche.
Traghetto naufragato: si cercano ancora 18 dispersi
Sette membri dell'equipaggio e il comandante sono indagati mentre continuano le ricerche.
ANKARA - I dispersi nel naufragio di un traghetto al largo di Cipro Nord, stando alle ultime informazioni, sono 18: lo ha affermato il presidente dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, Tufan Erhurman, in dichiarazioni a media citate da Anadolu. Precedentemente, un ministro di Cipro Nord aveva parlato di 17 dispersi.
Le autorità dell'autoproclamata repubblica riconosciuta da Ankara hanno anche precisato che i membri dell'equipaggio del traghetto arrestati insieme al comandante per presunta negligenza sono sette (inizialmente era stata riportata la cifra di otto più il capitano).
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