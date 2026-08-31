Inondazione improvvisa nel Grand Canyon: un morto, si cercano i dispersi

L'inondazione ha colpito una zona molto frequentata dai turisti, quella della Phantom Ranch e del Bright Angel Canyon. Entrambe si trovano nel cuore del Grand Canyon, non lontano dal fiume Colorado. Secondo i media statunitensi, l'acqua ha danneggiato campeggi e sentieri escursionistici all'interno del parco nazionale.

Quasi tutti i ponti pedonali sul torrente Bright Angel sono stati distrutti, ha inoltre comunicato il National Park Service (NPS). Immagini e un video mostrano l'area intorno alla Phantom Ranch devastata e ricoperta di fango.