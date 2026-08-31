Inondazione improvvisa nel Grand Canyon: un morto, si cercano i dispersi
Squadre di soccorso al lavoro tra campeggi devastati e sentieri impraticabili, mentre continua la ricerca dei dispersi.
Squadre di soccorso al lavoro tra campeggi devastati e sentieri impraticabili, mentre continua la ricerca dei dispersi.
GRAND CANYON - Un'inondazione improvvisa nel Parco nazionale del Grand Canyon ha causato la morte di una persona, mentre circa altre 15 risultano disperse. Secondo il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), non vi sono informazioni su vittime svizzere.
Le autorità statunitensi competenti chiedono collaborazione per rintracciare escursionisti e visitatori che si trovavano nella zona del parco nazionale interessata dall'inondazione, nello Stato dell'Arizona, al momento dell'incidente.
L'inondazione ha colpito una zona molto frequentata dai turisti, quella della Phantom Ranch e del Bright Angel Canyon. Entrambe si trovano nel cuore del Grand Canyon, non lontano dal fiume Colorado. Secondo i media statunitensi, l'acqua ha danneggiato campeggi e sentieri escursionistici all'interno del parco nazionale.
Quasi tutti i ponti pedonali sul torrente Bright Angel sono stati distrutti, ha inoltre comunicato il National Park Service (NPS). Immagini e un video mostrano l'area intorno alla Phantom Ranch devastata e ricoperta di fango.
Avvertimento per ulteriori inondazioni improvvise
Il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato domenica sera nel fiume Colorado, nei pressi di Crystal Rapids, ha comunicato il NPS su X. Inizialmente non sono stati resi noti ulteriori dettagli. In un precedente post sui social media, il NPS aveva riferito che oltre 20 persone risultavano disperse o non rintracciabili.
Fino a domenica mattina, 62 persone sono state salvate dalla Phantom Ranch e dal tratto inferiore del North Kaibab Trail. Sono previste ulteriori evacuazioni. Inizialmente non vi erano segnalazioni di feriti. Le aree del parco colpite dall'inondazione rimangono chiuse fino a nuovo avviso.
Nessuna indicazione su vittime svizzere
Il DFAE ha riferito lunedì mattina, su richiesta di Keystone-SDA, di non disporre di informazioni su vittime svizzere. La rappresentanza svizzera a San Francisco è tuttavia in contatto con le autorità locali competenti e gli accertamenti sono in corso.
Il parco ha inoltre comunicato che l'inondazione ha danneggiato le condutture dell'acqua e ha messo in guardia dai temporali e dalle forti piogge previsti per lunedì, che potrebbero provocare nuove inondazioni improvvise.
Ogni anno milioni di persone visitano il Parco nazionale del Grand Canyon, noto in tutto il mondo per il suo spettacolare paesaggio di gole. La maggior parte dei turisti visita il più conosciuto versante sud.
A causa dei danni alla conduttura dell'acqua, da lunedì sul versante sud del parco sono in vigore severe misure di risparmio idrico. Non sarà più possibile pernottare in tutti gli hotel e anche diversi campeggi e sentieri escursionistici rimarranno inizialmente chiusi.