Nepal: «A maggio chiesti a Pechino più dati su ghiacciai e livelli delle acque»
Tre mesi prima della frana, Kathmandu aveva sollecitato una maggiore cooperazione per prevenire disastri ambientali.
Tre mesi prima della frana, Kathmandu aveva sollecitato una maggiore cooperazione per prevenire disastri ambientali.
PECHINO - Funzionari del governo del Nepal avevano chiesto alla Cina una maggiore condivisione di dati sui rischi legati ai ghiacciai e sui livelli delle acque circa tre mesi prima della devastante frana che ha colpito il massiccio himalayano al confine tra i due Paesi. Lo riferisce Channel News Asia.
Secondo il media di Singapore, la richiesta era emersa durante un incontro tenuto il 27 maggio a Kathmandu tra funzionari nepalesi e cinesi, inclusi rappresentanti della regione autonoma cinese del Tibet. La riunione aveva l'obiettivo di rafforzare la cooperazione nel monitoraggio e nella risposta a inondazioni, eventi meteorologici estremi e rischi legati ai ghiacciai.
Due funzionari nepalesi hanno riferito a Channel News Asia che, dopo l'incontro, il Nepal non avrebbe ricevuto dalla Cina tutte le informazioni richieste sui rischi glaciali e sui livelli delle acque.
Il media di Singapore riferisce tuttavia che esperti e funzionari interpellati non ritengono che la lentezza nella condivisione dei dati a livello bilaterale abbia rappresentato un fattore significativo nella risposta al recente disastro. L'ambasciata cinese in Nepal ha inoltre affermato che i due Paesi hanno mantenuto stretti contatti e che le squadre cinesi hanno condiviso tempestivamente informazioni importanti con il Nepal.