Nepal: «A maggio chiesti a Pechino più dati su ghiacciai e livelli delle acque»

Due funzionari nepalesi hanno riferito a Channel News Asia che, dopo l'incontro, il Nepal non avrebbe ricevuto dalla Cina tutte le informazioni richieste sui rischi glaciali e sui livelli delle acque.

Il media di Singapore riferisce tuttavia che esperti e funzionari interpellati non ritengono che la lentezza nella condivisione dei dati a livello bilaterale abbia rappresentato un fattore significativo nella risposta al recente disastro. L'ambasciata cinese in Nepal ha inoltre affermato che i due Paesi hanno mantenuto stretti contatti e che le squadre cinesi hanno condiviso tempestivamente informazioni importanti con il Nepal.