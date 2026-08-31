Ceuta, sale la tensione tra fake news e scontri con la polizia

CEUTA - Il capo del governo spagnolo di sinistra, Pedro Sánchez, ha accusato i social network con "collegamenti alla Russia e a Israele" di aver alimentato, attraverso notizie false, l'afflusso di massa verso l'enclave nordafricana di Ceuta alla fine di luglio. A informare il governo spagnolo sarebbe stato il Servizio europeo per l'azione esterna (EEAS), ha spiegato Sánchez in un'intervista all'emittente spagnola Ser. Se entrambi i Paesi si fossero intromessi nella vicenda, ha aggiunto, non sarebbe per interesse nei confronti dei migranti, ma perché la Spagna ha denunciato il "genocidio" di Israele nella Striscia di Gaza e la guerra d'aggressione russa contro l'Ucraina.