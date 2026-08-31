Ceuta, sale la tensione tra fake news e scontri con la polizia
Sánchez accusa i social network e le potenze straniere di fomentare l'afflusso di migranti a Ceuta, mentre la città spagnola affronta proteste tra migranti e polizia.
CEUTA - Il capo del governo spagnolo di sinistra, Pedro Sánchez, ha accusato i social network con "collegamenti alla Russia e a Israele" di aver alimentato, attraverso notizie false, l'afflusso di massa verso l'enclave nordafricana di Ceuta alla fine di luglio. A informare il governo spagnolo sarebbe stato il Servizio europeo per l'azione esterna (EEAS), ha spiegato Sánchez in un'intervista all'emittente spagnola Ser. Se entrambi i Paesi si fossero intromessi nella vicenda, ha aggiunto, non sarebbe per interesse nei confronti dei migranti, ma perché la Spagna ha denunciato il "genocidio" di Israele nella Striscia di Gaza e la guerra d'aggressione russa contro l'Ucraina.
Anche accuse contro l'estrema destra
Il capo del governo ha criticato anche un "movimento internazionale di estrema destra" che sfrutta sistematicamente il tema della migrazione "per attaccare e dividere non solo la Spagna, ma anche l'Europa". Non è noto se Sánchez si riferisse anche a Elon Musk, che il 31 luglio ha pubblicato sulla sua piattaforma X un estratto del thriller apocalittico "World War Z". Nel video si vede la scena in cui un'orda di infetti supera una barriera di protezione di Gerusalemme. Musk ha inoltre affermato che Sánchez potrebbe rovinare la Spagna attirando miliardi di persone più povere.
Il 30 e 31 luglio, secondo quanto riferito dal ministro dell'Interno Fernando Grande-Marlaska, circa 72.000 migranti hanno raggiunto Ceuta dal Marocco a nuoto o scavalcando le recinzioni di confine. La maggior parte è tornata indietro nel giro di poche ore. Tuttavia, secondo quanto dichiarato venerdì dal ministro, circa 5.000 migranti si trovavano ancora nella piccola area. Di questi, 1.200 sarebbero minorenni, ha detto Sánchez. Una parte della popolazione locale protesta in modo sempre più violento contro la presenza, ormai da settimane, di un numero così elevato di migranti. Il governo Sánchez è quindi sottoposto a una forte pressione.
Scontri fra migranti in mattinata a Ceuta
Questa mattina si sono inoltre verificati scontri fra migranti a Ceuta, nel quartiere di Loma Colmenar, dopo l'ingresso in una tensostruttura di accoglienza allestita dal governo di centinaia di persone di origini magrebine, rimaste accampate in strada nelle ultime settimane.
Secondo fonti della polizia, l'incidente è stato provocato dall'afflusso in massa di migranti che hanno scavalcato la fila di quanti erano già in attesa di entrare. La polizia è intervenuta con un ampio dispiegamento di forze e gli agenti hanno sparato in aria colpi di arma da fuoco a scopo dissuasivo. Successivamente, le forze dell'ordine sono intervenute per sgomberare l'area.
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